傳與唐禹哲低調完婚！蘇小軒曝婚後生活 鬆口二胎計劃

蘇小軒與唐禹哲育有一個3歲兒子。（圖／翻攝自蘇小軒IG）





台美混血女星蘇小軒2023年答應男星唐禹哲求婚，育有一個3歲兒子，一度傳出兩人已在今年9月低調登記結婚，近日，蘇小軒在社群與粉絲進行問答互動，大方透露婚姻生活，更鬆口第二胎可能性。

蘇小軒成為母親後，逐漸將重心轉往家庭，不時會在社群分享一家三口的互動，近期有網友提問她如何維繫感情，蘇小軒也親自回應表示：「有共同的興趣很重要」 ，她認為兩人一起進行平常的活動，像是追劇、打電動或是煮飯等，將原本自己做會覺得開心的事變成兩個人的日常，即便時間久了也會覺得感到很快樂。

蘇小軒並未明確回應二胎計劃。（圖／翻攝自蘇小軒IG）

對於成為人母後的生活，蘇小軒直言，生完孩子後感到非常幸福，能陪伴孩子成長讓她相當滿足。至於是否有生第二胎的計畫，她則笑回：「怎麼這麼多人問這題……」並附上開心的表情符號，態度看來相當開放，對二胎抱持順其自然的態度。



