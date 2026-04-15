傳與女友祕遊美國 韓團偶像在機場被罵「狗崽子」

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NCT成員李楷燦從美國返韓，在機場被粉絲圍住罵髒話。（翻攝李楷燦IG、老鬼的圍脖微博）

南韓男團NCT近來傳出成員退團、與SM娛樂約滿不續等新聞，近日成員李楷燦在仁川國際機場入境時，竟遭激動粉絲圍堵，甚至爆發言語衝突，原因竟是因為粉絲懷疑李楷燦與過從甚密女性一起出遊美國。

事情源起於最近在網路上瘋傳的戀愛傳聞，有網友指稱他從美國回韓國時疑似與女性同行，還拿「同款物品」、「住宿地點」當線索拼湊，但目前都沒有實際證據。也有粉絲一一比對後認為差異不少，覺得只是過度聯想，兩邊說法在網路上吵得很兇。

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李楷燦遭傳與女性友人赴美旅遊。（翻攝李楷燦IG）

另外，為了避免行程被掌握，外界盛傳團隊疑似用訂位又取消的方式來干擾動線，原本預計搭乘大韓航空的航班紀錄多次變動，甚至傳出大量訂票混淆行蹤。這樣的做法有人支持，覺得是保護藝人，也有人質疑太誇張，反而讓事情更亂。

P1harmony成員崔太洋與李楷燦同一天現身仁川機場，一度遭誤認。（翻攝P1harmony IG)

部分粉絲因此情緒更激動，直接跑到機場各出口守候堵人，過程中還發生認錯人的情況，P1harmony成員崔太洋現身接機大廳時一度被當成目標圍住。直到李楷燦本人出現，他全程戴帽子、口罩低頭快走，現場雖然沒看到傳聞中的女性，但還是有人貼近辱罵「狗崽子！」甚至情緒崩潰落淚，場面一度相當混亂，目前經紀公司尚未回應。

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