傳與教練好友起爭執被打骨裂！劉書宏「為面子」不提告 經紀人曝近況

男星劉書宏9月初在社群透露自己肋骨裂開，每天起身跟躺下都讓他痛不欲生，直呼「生活真的很痛苦，心情很差」，但對於受傷原因並未透露。而根據周刊報導，他其實是被教練好友蔣政所打傷，劉書宏也透過經紀人對此作出回應。

根據《鏡週刊》今（18）日報導，劉書宏是在8月底，與健身教練好友蔣政因小事爆發爭執，演變為肢體衝突，然而蔣政曾練過泰拳，幾乎是拳拳到肉，讓劉書宏無力招架被打趴在地。報導指出，儘管身心靈皆受創，但劉書宏不願此事曝光而丟臉，不願對好友蔣政提告，雙方在協商後，劉書宏收下醫療費及誤工費將此事「私了」。

劉書宏在臉書透露，當時看了復健科照X光跟超音波發現，第10根肋骨裂開還有下方的肋骨也有微裂，醫生詢問要不要打PRP（高濃度血小板血漿）好的較快，但他一開始選擇拿止痛藥回家。後續又前往腸胃肝膽科、骨科檢查，發現有輕微內傷也傷到神經，骨科確定肋骨裂開發炎，影響到前軟肋骨神經也發炎，造成他每次起身跟躺下都超痛，他最後決定打PRP，身體也比較舒服一點。

自從被確診肋骨骨裂，醫生便叮囑劉書宏必須暫停運動及重量訓練長達2到3個月。對於熱衷健身與運動的劉書宏而言，無疑是個沉重的打擊。他先前曾在文中分享，跑步、游泳和健身是其生活中最大的樂趣及舒壓管道，如今這些都被迫中止，讓他的心情極為低落，甚至擔憂自己會憂鬱，正積極配合檢查及復健，希望能找到更有效的治療方式。

對於報導，劉書宏透過經紀人回應《鏡週刊》說明目前狀況，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」並未否認與教練好友蔣政發生衝突。

