傳與李乾龍通話 侯友宜：按照既有步驟往前走

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市副市長劉和然或台北市副市長李四川有意參選新北市長，國民黨在協調過程中傳聞副主席李乾龍已與新北市長侯友宜通話，侯友宜對此表示，按照既有的步驟往前走。

侯友宜今天視察新北市板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程，他接受媒體聯訪時，記者詢問外傳李乾龍曾和侯友宜通電話並由侯友宜負責協調劉和然及李四川問題。侯友宜表示，現在按照時間的進度走，「大家放心，我們找到適合的人，讓市政能夠更好」。

記者追問是否會在本星期見面嗎？侯友宜重申，「一切按照我們既有的步驟，一步一步穩定的往前走」。

侯友宜也說明推動社宅成果指出，近年和中央並肩作戰外，新北市興辦社會住宅已經達到2萬3000戶，未來規劃要蓋到4萬1000戶。希望新北市能夠在提供社宅上，不但量多、質好，每一棟也一定要符合綠建築、智慧建築、通用設計，以滿足所有使用人在住宅的方便性及品質保證。（編輯：林恕暉）1150203