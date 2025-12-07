即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文在就任黨魁前允諾，不參加2028大選，但卻又指黨內有能力問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」，引發外界揣測台中市長盧秀燕「定於一尊」的態勢是否有所轉變，甚至出現鄭、盧「后不見后」的情況。對此，國民黨主席鄭麗文今（7）日同台盧秀燕時表示，兩人有長年的姊妹情，外界無需見縫插針。





今早11時，鄭麗文前往中央公園，出席台中市黨部黨慶活動，包含盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、黃健豪等人出席，而鄭麗文也在活動中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，主席您有曾經說過，2028年大選不一定要盧秀燕出來選，外傳兩人好像有心結，就是「后不見后」的情況？

對此，鄭麗文說，盧秀燕跟她有非常長年的姊妹情，外界真的不需要或想要「挑撥」與見縫插針，他們看到盧市長這陣子非常辛苦，都能夠感受到「盧媽」一心一意為台中市政付出，台中在「盧媽」的領導之下，大家有目共睹，也是市民最力挺的市長。

她強調，「我們也希望我們黨團隊能夠在盧媽的基礎之下，繼續為台中市民服務」。







原文出處：快新聞／傳與盧秀燕「后不見后」？鄭麗文稱有姊妹情：無需見縫插針

更多民視新聞報導

小紅書遭封鎖！蔣萬安竟稱「變共產黨」 律師嗆：蔣家反共也不過三代

出國注意！誤信旅行社申領「1證件」 超慘下場曝「喪失台灣身分」

楊瓊瓔、江啟臣誰選台中？鄭麗文稱：一定會提出「最強人選」

