傳與經紀人祕婚生子曬親子鑑定澄清！羅志祥心疼小朋友 「網友口下留情」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，並於今（6）日舉行簽書會，這是他睽違11年推出的第5本書，談到傳出秘婚、生子的謠言，他再度澄清。

羅志祥回應祕婚、生子傳聞。（圖／記者吳雨婕攝）

羅志祥在書中回顧低潮過程，也提到在身邊陪伴20年的經紀人小霜，一直把經紀人的兩個小孩視為親生子女，卻冒出羅志祥祕婚、生子的傳聞，對此羅志祥透過工作室發出聲明駁斥，經紀人也曬出親子鑑定報告澄清。

今天出席簽書會，羅志祥談到此事，驚呼：「我沒有說要跟她（小霜）結婚，我是說我要這兩個小孩，我沒有要跟她結婚！我沒有講啊！」他笑說，小孩子是泰國混血，「我原住民嘛，我也輪廓深，去泰國人家也覺得我是當地人。」

羅志祥希望網友能口下留情。（圖／記者吳雨婕攝)

經紀人的小孩意外成為外界攻擊對象，羅志祥坦言很心疼，「攻擊到我OK，不要攻擊到小朋友，現在我都會自清了。」他透露看到為了做親子鑑定報告，兩個小朋友需要抽血，覺得很不捨，「我覺得網友們攻擊人的時候，口下留情。」至於現在的感情狀況，羅志祥提到是單身，處於專心享受人生的狀態，媒體追問是否有約會對象，他笑回：「沒有，只有約談對象，都是談合作啦！」

