傳舉報「台獨」郵箱收逾萬郵件 國台辦再撂狠話「終身追責」

[Newtalk新聞] 中國國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日在例行記者會上宣布，自今年3月26日推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」以來，專屬舉報郵箱已收到「逾萬封」郵件，線索絡繹不絕。宣稱「反映兩岸民眾強烈反對『台獨』分裂、盼望嚴懲相關人士的共同心聲」。朱鳳蓮強調，大陸將依據事實與法律，對涉案者實施終身追責，包括禁止入境、限制合作與經濟制裁。陸委會先前曾明白表示，中共無管轄權，純屬跨境鎮壓與擾亂民心，呼籲民眾勿輕信、涉險。

紀錄顯示，國台辦舉報專欄3月26日上線，當天就收到323封「舉報」，其中包括內政部長劉世芳與大罷免運動領銜人曹興誠。而近日成為焦點的立委沈伯洋、網紅「八炯」溫子渝及「閩南狼」陳柏源，也在當天「第一波入列」。

事實上，立委沈伯洋早在2024年10月14日就被國台辦列入「台獨」頑固分子清單，指其有組織從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，向台灣青少年兜售「仇中」思想，並散播台海衝突虛假資訊。隨後實施懲戒措施，包括禁止其及其家屬入境大陸、港澳，限制相關機構合作，並終身追責。今年6月，沈伯洋父親沈土城等關聯人士遭國台辦擴大懲戒。10月28日，重慶市公安局對沈立案偵查，罪名為分裂國家、煽動分裂國家犯罪。沈伯洋回應稱中國無管轄權，本案為跨境鎮壓。

網紅八炯、閩南狼被國台辦指為「台獨」打手、幫兇；11月13日，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，指涉嫌「煽動分裂國家罪」，公開徵集違法犯罪線索，對提供有效資訊者獎勵5萬至25萬元人民幣（約21萬至105萬元新台幣），包庇者同樣嚴懲。陸委會批評此為製造內部對立，無法律效力；侵犯言論自由，恐嚇一般民眾。

