傳花蓮海面出現失事F-16浮油 空軍搜尋後否認有發現

花蓮空軍基地第5聯隊的1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間失事，機上的上尉飛官辛柏毅疑似跳傘失蹤，迄今軍方仍在全力搜尋。有民間軍事粉專的成員10日自行僱船協助搜尋，在花蓮外海發現海面疑似有「從海底竄出的油汙」漂浮。空軍司令部對此回應，經協調海巡船艇前往搜尋後，並未發現油汙。

花蓮空軍基地的6700號F-16AM單座戰機6日晚間失事。(圖/中央社)

據媒體報導，該軍事粉專表示，10日的海象相當不穩定，成員自行僱船出海協助搜尋，發現疑似「海底竄出」漂浮油汙的地點，約在花蓮外海的北緯23度36.824、東經121度35.810附近，並將資訊轉交國防部、海巡署。

針對傳出花蓮外海出現海面浮油，空軍今（11）日表示，在接獲通報後，由空軍協調海巡署派遣100噸級海巡艇10078 號前往該座標點區域搜索，不過並未發現油汙情事。

海巡船艇日夜持續在花蓮的失事海域搜尋失蹤飛官。(圖/海巡署)

