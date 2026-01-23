傳英特爾授權關鍵技術 聯電：合作重心仍在12奈米平台

半導體製程合作傳出全新進展，市場傳聞在聯電與英特爾在2024年初宣布合作開發12奈米製程後，如今英特爾將授權用於埃米級製程與先進封裝的獨家技術Super MIM超級電容，給聯電使用，促使雙方技術能力升級。

科技公司總經理吳金榮表示，「半導體的電晶體愈來愈小，電容有時候電流很大的時候，它就會產生有一些運作不正常，或者是漏電的現象。所以基本上在先進製程的方面，就是都有一些解決的方案。那英特爾的解決的方案，就是用所謂的超級電容。聯電這個12奈米的製程，會用在可能AI的比較周邊的，這些IC可能也要承受資料高速的傳輸。」

根據雙方目前合作架構，消息人士透露，英特爾正規劃將Super MIM超級電容技術，向下導入既有合作的12奈米與14奈米製程平台，並延伸至先進封裝相關應用。業界分析，Super MIM可以解決先進製程電源噪聲與瞬時功率波動問題，雙方合作則有助於聯電切入AI加速器、高速運算等高附加價值運用。對此聯電則表示，目前與英特爾的合作重心仍放在12奈米平台，未來不排除擴大合作範圍。

知識力科技執行長曲建仲認為，「英特爾授權當然對聯電是好事，因為聯電的20奈米以下製程，當然沒有英特爾那麼成熟。所以經由英特爾這樣的技術授權之後，聯電當然就可以切入20奈米以下的製程。」

業界對於技術合作持正向看法，而受到前一天美股推動，台股23日表現強勢，盤中一度衝破3萬2，站上3萬2042點，力守5日線，分析師表示，觀察台股成交量能否超過9500億，投信和外資布局動向是指標。

