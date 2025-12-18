傳英特爾最先進製程「採用中國設備」 美議員譴責：威脅國安

傳英特爾最先進製程可能採用中國設備。(AFP)

《路透社》報導，晶片大廠英特爾（Intel）「最先進」製程測試的設備，來自芯片製造設備商ACM Research，而此設備商在上海的子公司曾遭到美國制裁。對此，共和黨籍議員布萊克本（Marsha Blackburn）批評英特爾（Intel）可能危及美國國家安全。

《路透社》報導，英特爾（Intel）「最先進」製程測試的設備，來自總部位於加州佛利蒙特（Fremont）的晶片製造設備業者ACM Research，而ACM曾因涉嫌協助中國將商用技術用於軍事發展，以及生產先進晶片或晶片製造設備，其旗下兩家位於上海及南韓的子公司，去年均被美國政府列入禁止接收美國技術名單。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，英特爾（Intel）的作法，等同於讓中國政府有機會操控，甚至危害美國最先進的半導體生產能力，「英特爾（Intel）願意讓美國的國家與經濟安全承受風險，實在令人震驚」。同時，布萊克本（Marsha Blackburn）也呼籲美國國會能通過她與其他議員的提案，禁止部分獲得政府數十億美元補助的晶片大廠在擴產計畫中，使用中國製的設備。

《路透社》指出，目前無法確認英特爾（Intel）是否已經決定將這些設備正式納入其晶片製造流程，也沒有證據顯示英特爾（Intel）違反任何美國相關法規。英特爾（Intel）則回應，未使用ACM的設備進行芯片生產，公司完全遵守美國法規，「我們高度重視美國國家安全責任，會在製造過程中執行嚴格的信息技術與網絡安全規範，以保護敏感資訊」。





