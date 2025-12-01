傳英特爾有望重回蘋果供應鏈 台積電面臨壓力？

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電，已經提告疑似帶著機密資料跳槽英特爾的前資深副總羅唯仁，但是似乎又有新的挑戰，浮上檯面。傳出英特爾有望重新回到蘋果供應鏈，跟台積電競爭重要訂單。不過分析師認為，台積電擁有技術領先優勢，應該不會受到太大影響；蘋果可能是想藉此宣示，支持美國總統川普的晶片政策。

11月28日的《華爾街日報》頭版和二版都用大篇幅報導，被台積電提告的前資深副總羅唯仁，顯見國際社會對此高度關注，不過英特爾帶給「護國神山」的壓力，似乎不只這樁。

傳出台積電的大客戶蘋果，可能會讓英特爾重回供應鏈，最快2027年第二季，就會用英特爾18A先進製程，生產低端M系列晶片。蘋果最低階的M系列處理器，主要用在Macbook Air等產品，就算英特爾成功搶單，分析師郭明錤認為，對技術領先的台積電，並沒有實質影響，不過蘋果下單英特爾，能藉此向川普宣示支持「美國製造」願景，英特爾前執行長季辛格(11.18)說：「我依然相信這是對台灣，也是對美國和全世界最好的政策。」

英特爾前執行長季辛格，同樣肯定川普政策，只是他告訴《金融時報》，台積電去美國設廠也無助降低晶片製造對亞洲的依賴，只有經濟版圖位移，情況才會改變，但無論地緣局勢怎麼變，AI是長期趨勢，這一點想必不會變。

富邦投顧董事長陳奕光說：「這個叫做新台灣架構，以前是Wintel時代，現在來到NVIDIA跟台積電的時代叫NT，NT就剛好是一個New Taiwan的代稱，所以這個供應鏈上來之後，其實帶動了整個獲利數字上來，所以在產業面裡面，會支撐整個景氣面裡面的強度。」

富邦金控首席經濟學家羅瑋說：「我們預估在AI投資風潮的帶動下，2026年全球經濟，還是維持一個穩定增長的態勢。」主計總處已經大幅上修經濟成長率，台灣2025年GDP預計增加7.37%，明年經濟成長也預估會達到3.54%，從這些驚人數字，不難看出AI多熱。

