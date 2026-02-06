傳英特爾超微通知中國客戶 延長伺服器CPU交貨期

（中央社北京6日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，英特爾（Intel）和超微（AMD）已通知中國客戶伺服器中央處理器（CPU）供應緊俏，交貨期可能拉長，英特爾甚至示警交貨等待時間恐長達6個月。

其中一名知情人士透露，供應吃緊已推升在中國販售的英特爾伺服器產品普遍漲價超過10%，實際漲幅取決於不同客戶的合約條款。

隨著人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮持續升溫，市場不僅爭相取得AI專用晶片，對供應鏈其他環節的需求也急攀，其中記憶體晶片需求最火熱、帶動其價格續漲。

知情人士說，英特爾與超微近幾週向中國客戶發出最新通知，指出CPU供應更加吃緊。這將使AI產業和許多製造業者面臨進一步挑戰。

另2名知情人士表示，英特爾第4代與第5代Xeon系列CPU在中國尤其供不應求，英特爾已對這些型號產品進行限量配貨。中國占英特爾整體營收比重逾20%。

他們指出，英特爾目前積壓大量未交貨訂單，部分產品等待出貨時間可能長達6個月。根據消息人士，超微也已通知客戶供應吃緊，部分產品交貨期已延長8至10週。

英特爾在1月財報電話會議中提到CPU供應緊俏，並在致路透社聲明中說，AI應用加速普及，帶動「傳統運算」需求勁增。

聲明指出，英特爾「預估第1季庫存將降至最低，但我們正積極應對，預估第2季起至2026年全年供應情況會逐漸好轉」。

超微在財報會議重申已提升供應能力，以應付市場需求。

超微在發給路透社的聲明中表示：「基於我們與強大夥伴的協議和供應鏈、包括與台積電的合作，我們對滿足全球客戶需求保持信心」。

英特爾與超微正主導全球伺服器CPU市場。根據瑞士銀行集團（UBS）1月公布的報告，英特爾2025年市占率約6成，超微占逾2成。（編譯：洪啓原）1150206