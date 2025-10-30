傳范姜彥豐手握不雅照！王子調情粿粿「露骨對話」完整曝光 網轟：太噁

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐痛訴自己被戴綠帽。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

粿粿遭范姜彥豐踢爆婚內出軌，對象還是兩人好友王子（邱勝翊），事後王子也發文道歉，坦承自己確實「超出朋友間應有的界線」，消息引發外界震驚。隨著事件持續延燒，網友陸續從兩人社群挖出蛛絲馬跡，粿粿與王子過往調情對話全被翻出，讓網友不禁直呼「太噁」。

粿粿與王子昔日曖昧互動遭挖。（圖／翻攝自粿粿IG）

回顧王子社群，他2024年曾發文寫下：「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇。」貼文還PO出一張粿粿抱著家人的照片。另外，粿粿與王子過去不時透過社群媒體互動，如今這些曖昧字眼也一一被挖出。

廣告 廣告

當中包含粿粿留言「Papapa」，王子回應「對啪啪啪情有獨鍾？」；王子指粿粿「沒做事都在做人」，被好友簡廷芮詢問「都在做人是怎樣啦」，王子則笑回「對啊，就蹦出個粿醬啊」；王子tag粿粿表示「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過。」

王子貼文中藏著一張粿粿抱家人的照片。（圖／翻攝自王子IG）

王子今年4月生日時，粿粿在底下留言「永遠e起（一起）慶到80歲？」；粿粿520當天曬出與王子合照，發文寫道：「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」王子則回「可可愛愛！」；粿粿留言「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，王子回應：「傻眼你比較適合」，也讓網友看不下去直呼「真會玩」。

另外，王子此前曾和弟弟毛弟（邱宇辰）推出歌詞露骨的單曲〈Candy〉，王子見到粿粿IG發文特地選用這首歌，特地現身留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」，如今看來兩人當時根本暗地裡曬恩愛。隨著事件持續延燒，這些貼文下方如今也吸引不少網友留言朝聖。

王子虧粿粿都在做人。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿留言「Papapa」，王子回應「對啪啪啪情有獨鍾？」。（圖／翻攝自王子IG）

王子與粿粿在范姜彥豐貼文底下調情。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐透過社群平台踢爆粿粿與王子的不倫戀，並表示自己手握兩人偷情鐵證，「回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人。」而據《民視新聞網》報導，有知情人士指出，該證據就是就是王子和粿粿的「不雅照」。

更多三立新聞網報導

王子偷吃人妻粿粿「扯出陳零九」？前女友呼呼疑暗酸 15字心聲曝光

夏克立爆婚內出軌！「正面全裸」不雅照被公開 前經紀人急發聲切割

59歲坣娜驟逝...品冠聞噩耗震驚發聲！不捨嘆：人生無常

詹子萱爆修圖耍大牌！「雙胞胎姐姐」林思廷傻眼了 真實反應曝光

