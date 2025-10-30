傳范姜彥豐有望求償3千萬！律師說實話：這點真的過份了

娛樂中心／黃依婷報導

藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。律師李怡貞也提到，先前有徵信社喊話有機會求償三千萬，對此她也表達看法。

王子被指是粿粿的外遇對象，可能遭到求償。（圖／資料照）

李怡貞發文，昨天她有看到范姜彥豐向粿粿求償3千萬的傳聞，她也根據經驗指出，平心而論，不是豪門結婚而且沒幾年，因為外遇要請求三千萬，「不是徵信社餅畫太大，就是訊息有落差」。

李怡貞表示，三千萬這種數字應該是夢裡會有，而且現在新聞都報出來啦，王子公主都沒在怕了，如果證據只有聊騷，侵害配偶權請求三十萬都還要看有沒有機會，只不過聽說粿粿搞外遇在先，被發現外遇發誓不認還試圖協商離婚要騙配偶放棄剩餘財產分配請求，「這點就真的過份了捏」。

