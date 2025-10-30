傳范姜彥豐開1200萬「王子不肯幫忙付」粿粿公司副總回應
已婚的粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）最近傳出過從甚密，女方丈夫范姜彥豐昨(29日)拋出毀滅性爆料，直指粿粿與王子「你們兩人親手毀了一個家」，但粿粿表示「與事實不符」，承認談判破裂。今媒體報導，范姜彥豐疑開出1200萬台幣封口費，粿粿付不出來，王子也不肯幫忙，陷入僵局。
據《NOWNEWS今日新聞》報導，范姜彥豐之所以能夠如此決絕要封口費，是因為手上有妻子出軌鐵證，他先開口求償1200萬封口費，還不包括贍養費，然而粿粿目前只能拿出500萬。王子昨發聲承認和粿粿有超出朋友界線，但傳聞他目前沒打算幫忙付這筆錢。
而粿粿所屬的好看娛樂，其副總王貞妮接到媒體詢問電話，第一時間就明白對方來意，先是稱無法幫忙回答什麼，至於1200萬封口費，王貞妮回應：「好，我再問一下她，她的細節我不清楚。」粿粿在聲明中表示，協商過程中她一直有拿出誠意和理性溝通，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」，之後再澄清完整事實。
王子則承認和粿粿超出朋友界線，但強調時間點是「得知女方協議離婚的過程中」，他出自心疼和關心，未來會更加謹慎，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」。此外，范姜彥豐昨指出自己成了被戴綠帽的小丑，感謝身邊親友的支持，今他再次發黑底文強調，希望大家不要拿他的家人做文章，家人是無辜的，盼大家不要亂開玩笑。
