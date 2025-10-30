傳范姜彥豐「手握出軌鐵證」敢開1200萬封口費 王子急切割不願出錢！粿粿陷窘境

男星范姜彥豐公開指控妻子粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），並手握相關出軌證據。（翻攝自粿粿IG）

男星范姜彥豐公開指控妻子粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），並手握相關出軌證據，粿粿也隨即回應，指因男方提出的離婚金額超出負擔，導致協商破裂。不如今再有消息傳出，指范姜彥豐要求1200萬元的封口費，但粿粿付不出來，王子也不願付這一筆錢，事件才因此曝光。

范姜彥豐昨（29日）突爆粿粿與王子出軌，身為好友的王子戴他綠帽，即使一再求和，粿粿的態度只有越來越差，直到他看到粿粿與王子出軌證據，內心才徹底崩塌。

范姜彥手握出軌鐵證 要1200萬封口費

據《NOWNEWS》報導，范姜彥豐敢向粿粿開口要求支付1200萬元封口費，且不包含贍養費，是因為手上有妻子出軌鐵證，粿粿則只付得出500萬元。而王子第一時間切割聲明，雖承認與粿粿有超出朋友界線，但傳聞目前沒打算幫忙付這筆錢。對此，粿粿經紀人王貞妮受訪時，僅表示對事件的細節不清楚，無法進一步回應。

事實上，針對粿粿與王子大搞不倫戀，女星成語蕎近日的留言備受關注，她似乎知曉內幕的回應，「Omg之前就聽說女方有出軌的狀況只是不知道對方竟然是王子！這段時間真的辛苦你了。」面對網友驚呼「竟然之前就有聽說了？？」她也再回應表示「是真的。」

另外，徵信執行長謝智博9月上丹妮婊姐節目時，雖當時並未公開當事人姓名，但種種線索如今被網友挖出，認為就是在講「小王」王子不倫已婚人妻裸裸，如今因事件爆發後節目也意外引發熱議，除了曝光談判離婚過程，謝智博也發聲力挺，「絕對可以支持范姜！」似乎意有所指。

