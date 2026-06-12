傳范斯將往歐洲簽協議 川普喊停攻擊 稱談判進入最終階段卻遭伊朗否認
美國總統川普於美東時間6月11日宣布，促成美伊和平的架構協議談判已進入最終階段。這份談判中的協議核心，圍繞在川普政府先前對伊朗提出的核心要求，即伊朗必須永久且完全放棄任何取得核武器的企圖。
根據川普的說法，伊朗高層已達成共識，承諾伊斯蘭共和國「不會以任何方式、形式或手段擁有、購買或研發核武器」。川普強調，這項承諾正是這份架構協議得以建立的基石。
重新開放荷莫茲海峽被列為關鍵條款
川普對外表示，該協議已經獲得伊朗政府最高層級以及參與談判的區域盟友批准。不過，伊朗官方隨後對此說法提出異議，否認雙方已經達成最終協議。
根據《紐約郵報》（New York Post）的報導，這份正在討論中的架構協議，除了將伊朗的核武承諾納入其中外，還包含一系列結束區域衝突、穩定中東局勢的廣泛措施。
其中，重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）被列為該協議的關鍵條款之一。荷莫茲海峽是全球極為關鍵的石油運輸航道，承載了全球約5分之1的石油供應量。報導指出，一旦正式簽署這項協議，該海峽的商業航運就將全面恢復。
此外，《紐約郵報》提到，這項安排將延長現有的停火期限，並針對伊朗的核子計畫以及其他尚未解決的爭端，啟動更進一步的延伸談判。
川普在白宮橢圓形辦公室發表講話時透露，由於談判人員在外交調解上取得重大進展，他先前已取消了美國對伊朗的預定軍事打擊行動。他形容這是一項「偉大的交易」，並強調在獲得實質讓步的同時避免全面爆發戰爭，一直是他個人首選的結果。
官員透露協議非最終的和平條約
川普進一步說明，目前的談判進展相當迅速，並透露簽署儀式可能會在幾天之內於歐洲舉行。屆時，預計將由美國副總統范斯（JD Vance）代表美方出席正式的簽署典禮。
然而，據官員透露與《紐約郵報》的報導，目前浮上檯面的協議本質上屬於「架構協議」，而非最終的和平條約。諸如放寬經濟制裁以及更大規模的經濟讓步等核心利益問題，目前仍懸而未決，預計將留待後續的幾輪談判中進行實質協商。
伊朗官員則對川普在媒體前的描述表示反駁。德黑蘭當局回應，目前尚未做出任何最終決定，並強調伊朗絕不會在自身的核心訴求上做出妥協。
架構協議的基本輪廓已大致成形
儘管雙方說法存在落差，但綜合川普的發言與《紐約郵報》的掌握，這份架構協議的基本輪廓已大致成形，主要圍繞在四個核心區塊：伊朗不追求核武的承諾、荷莫茲海峽的重新開放、停火協議的延長，以及為解決剩餘爭端所建立的後續廣泛談判機制。
引述自參與談判的官員說法，這項安排目前的定位是為未來的持續談判創造有利條件，而非一舉解決所有歷史恩怨與未竟事宜的終極全面結案。
責任編輯：許詠翔
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