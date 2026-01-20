傳華府祭99年租約 換取控制權

美國總統川普再度將目光投向北極戰略要地格陵蘭。據多名知情人士透露，華府正研擬一套結合「波多黎各模式」與「百年租約」的方案，試圖在不直接併吞格陵蘭的情況下，取得對這座資源豐富島嶼的實質控制權。

據《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，隨著川普準備將他對「格陵蘭的執念」推向國際舞台，所有目光都聚焦瑞士達沃斯（Davos）論壇。根據兩名了解內情並透露消息的知情人士指出，川普已指示其團隊，準備多套有關格陵蘭的方案，計畫在達沃斯向歐洲盟友提出。

消息人士透露，川普可能會提出一個世紀的長期租約，確切而言為99年，作為一種折衷方案，在不正面引爆歐洲強烈反彈的情況下，仍能讓美國取得對這座資源豐富的北極島嶼之事實性控制。

川普過去曾公開排除以租賃方式處理格陵蘭問題，但知情人士指出，他在私下的立場，其實比公開說法更具彈性。

另一項正在評估的選項，則是向格陵蘭居民提供類似「波多黎各模式」的權利安排。在此架構下，格陵蘭居民將成為美國公民，享有完整的雙邊往來與貿易特權；除非遷居美國本土，否則可免繳美國所得稅。川普幕僚認為，這套設計可被包裝成一項「繁榮方案」，向約5.6萬名格陵蘭居民推銷。一名熟悉相關會談的西方外交官說，他們正試圖把這件事包裝成有利益的甜頭。

事實上，川普對格陵蘭的執念並非新鮮事，但近幾個星期來，他明顯大幅升高施壓力道，包括威脅加徵關稅、暗示動用軍事力量，甚至明確將貿易懲罰與丹麥是否願意出售格陵蘭直接掛鉤。

一名西方資深官員向《基輔郵報》說：「這是自伊拉克戰爭以來，我們所見過最嚴重的一次跨大西洋裂痕，而這場裂痕，竟然是圍繞著一座多數歐洲人長期認為永遠不該被觸碰的島嶼而展開。」