傳華府考慮推翻馬杜洛政權

華府預計數日內對委內瑞拉展開新階段行動，包括考慮推翻其總統馬杜洛政權。圖為委國一處海灘上民眾戲水，遠方駛過一艘貨船。（路透）

本報綜合外電報導

美國川普政府擴大對委內瑞拉總統馬杜洛施壓之際，傳華府預計數日內將對委國展開新階段行動，包括考慮推翻馬杜洛政權。

兩名美國官員告訴路透社，正在考量的選項包括推翻馬杜洛政權。路透社未能確認新行動的確切時程及規模，也無法得知美國總統川普是否已做出最終決定。

路透指出，由於美國即將採取行動，事涉敏感，受訪的四名官員均不願具名。五角大廈將路透相關提問轉交白宮；中央情報局則表示不予置評。

另一名高層官員受訪時，則未排除華府採取任何手段的可能性。該官員表示：「總統川普已準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我們國家，並將犯嫌繩之以法。」

委內瑞拉通訊部對路透社的置評要求，並未立即回覆。

觀察家表示，美軍對委內瑞拉涉嫌販運毒品者的行動，以及川普揚言對委國政權發動地面攻擊，令法國、荷蘭、英國憂心忡忡，開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資。這三個國家擔心相關情報可能用於在自己國家會被認定違法的打擊行動。

英、法、荷在加勒比海地區都擁有戰略要地。