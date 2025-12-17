傳華納兄弟探索擬否決派拉蒙收購 轉挺Netflix出線

（中央社紐約17日綜合外電報導）消息人士透露，華納兄弟探索的董事會最快可能在今天宣布對派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）1084億美元收購要約的決定，董事會很可能建議股東投票反對該提議。

若轉而支持Netflix收購提案，將成為這場資產爭奪戰最新轉折。相關資產包括華納兄弟歷史悠久的電影與電視製作公司，以及其龐大的影視內容庫，作品涵蓋從「北非諜影」（Casablanca）與「大國民」（Citizen Kane）等經典名片，到「哈利波特」（Harry Potter）與「六人行」（Friends）等當代熱門作品，還包括HBO與HBO Max串流服務。

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的發言人婉拒發表評論。

本月稍早，Netflix以720億美元現金加股票的報價，贏得華納兄弟非有線電視資產的競標。

之後派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）直接向華納兄弟的股東提出以每股30美元價格，全現金收購整個公司的要約。

在監管文件中，派拉蒙表示其出價優於Netflix的報價，並且獲得監管批准的路徑更清晰。其收購將由艾里森家族與私募基金紅鳥資本（RedBird Capital）提出資金，再由美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理 （Apollo Global Management）提供540億美元的債務擔保。

據彭博社報導，曾為派拉蒙融資夥伴之一的庫許納（Jared Kushner）旗下Affinity Partners正退出這場競購戰。

路透社請派拉蒙與Affinity Partners發表評論，目前尚未獲得回覆。（編譯：鄭詩韻）1141217