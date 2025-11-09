傳蒙古貨輪靠近台灣西岸海纜區 海巡署：全程監控應處

針對媒體報導有蒙古籍貨輪由台灣海峽北上，可能靠近我國海纜區，海巡署今（9）日發布新聞稿指出，該署在蒙古籍貨輪航行期間均全程監控，目前確認該船已航行離開我國鄰接區。

今年1月海巡攔查蒙古籍寶順號貨輪情形。(圖/海巡署)

有粉專8日指出，「蒙古籍貨輪ROMANTIC號疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，已到苗栗外海」。對此，海巡署表示，有關媒體報導「社群粉專指出蒙古籍貨輪R輪疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，海纜區戒備」案，該署說明應處作為如下：

一、本案蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控該輪動態，8日晚間20時41分，R輪已航行到我國鄰接區外，並持續向外航離。

廣告 廣告

二、外國權宜輪是否以無害通過方式航經我國海域，海巡署均與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，會立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全。

今年2月海巡攔查多哥籍宏泰號貨輪情形。(圖/海巡署)

延伸閱讀

盼落腳北士科「設分公司」 蔣萬安：輝達正在評估當中

蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉

「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！