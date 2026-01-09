傳蕭旭岑月底赴國共論壇！林楚茵痛批：擋6次國防預算只換來半張門票

記者楊士誼／台北報導

1.25兆分八年執行的國防特別預算，其特別條例連同115年度中央政府總預算，已經在立法院程序委員會遭藍白擋下六次。民進黨立委林楚茵今（9）日表示，國民黨以此換到半張赴中門票，當日美持續深化同盟、整備國防能力時，卻傳出國民黨副主席蕭旭岑將於27日率團出訪北京重啟「國共論壇」。林楚茵質疑，難道國民黨是為了當面輸誠、賣台換取私益？

綜合報導指出，國共論壇將在今年重啟，並於1月27日至29日在北京舉行。國民黨方面由蕭旭岑領隊，並於30日參訪，隨後返台。林楚茵發文指出，國民黨擋了六次軍購預算，換到赴中半張門票。她表示，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。而日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。

林楚茵直言，諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。「國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？」

