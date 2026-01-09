傳蕭旭岑率團赴北京出席國共論壇 牛煦庭：對話降低衝突可能性

針對蕭旭岑率團赴北京參與國共論壇，國民黨立委牛煦庭表示，建立穩定對話管道，有助於降低誤判與衝突風險。（圖／CTWANT攝影組）

媒體報導指出，停辦多年的國共論壇傳出即將復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京出席。對此，國民黨立委兼發言人牛煦庭今（9）日表示，建立穩定對話管道本身就是降低衝突風險的方式，即使對話，國民黨仍會堅守立場。

據《自由時報》報導，停辦長達9年的國共論壇，預計於1月27日至29日在北京登場，國民黨方面將由蕭旭岑率團出席。外界解讀，此行被視為為前立委鄭麗文訪問中國、並傳出與中共中央總書記習近平會面的「鄭習會」進行試水溫。

針對國共論壇及「鄭習會」相關議題，鄭麗文面對媒體詢問時，僅以隔日將公開受訪、另有行程安排為由，未正面回應。不過，牛煦庭指出，若國共論壇能重新召開，代表兩黨之間仍保有溝通管道，外界應以較開放的心態看待，尤其在當前國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的背景下，溝通本身具有其必要性。

國共論壇傳出將於1月下旬在北京舉行，外界解讀此行可能為「鄭習會」試水溫，引發各界對兩岸互動走向的關注。（圖／方萬民攝）

牛煦庭進一步表示，外界時常將國民黨與北京、台灣與北京之間的互動過度解讀，甚至上綱為民族主義或利益交換，但這樣的解釋並不符合實際情況。從國際關係與戰略角度來看，當前更需要的是風險管理與避險思維，而建立穩定的對話機制，本身就是降低衝突風險的重要方式。

他強調，即便進行對話，國民黨仍會守住自身立場，重點不在於讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。若國共論壇順利舉行，社會應理性看待並給予祝福，因為對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

