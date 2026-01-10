傳藍委先讓TPASS等民生預算付委...賴清德轟「為德不卒」：國家預算環環相扣、完整審查才是正道

總預算仍未付委，昨日傳出在野黨將針對TPASS、生育給付、河川整治等民生預算先行付委。總統賴清德今（10）日受訪時回應，「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」，因為國家總預算環環相扣，國民黨既然要審，就要完整讓總預算交付審查，才是正確之道。

賴清德今日出席「AI人才年會」，媒體訪問時問及，總預算卡關，傳出在野黨針對民生預算先付委，請教總統看法？而國防特別條例第六次被封殺之後，AIT處長谷立言昨天公布找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安見面，總統怎麼看卡關？

廣告 廣告

賴清德回應，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，「但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」，因為國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就沒有辦法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

賴清德說，所以執政黨還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

至於國防預算，賴清德表示，他要謝謝谷立言處長，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的，「我非常期待，谷立言處長的努力沒有白費，我希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性」，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

賴清德最後說，因此國防預算或是國防特別預算也都應該要儘速交付審查、通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

藍白斥賴清德獨裁喊彈劾…中國裔日議員石平批「根本不懂何謂極權」：預算都通不過的總統叫獨裁者？

嗆「斬賴清德狗頭」館長今被起訴...徐嶔煌分析三大商業隱憂：抽銀根、客戶極端化、商業合作切割！