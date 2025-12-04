傳藍委急撤簽助理費除罪化 民進黨團：自知禁不起社會檢視

民進黨團幹事長鍾佳濱4日接受媒體聯訪。(記者廖振輝攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，卻傳出有連署該法案的國民黨立委要撤簽。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今(4日)直言，這些立委自知提案禁不起社會檢視，名字留在上面，對未來選舉不是好事。

該草案經程序委員會列入明天立法院會議程。近日傳出，不少立委是被國民黨秘書長李乾龍拜託，以為是「黨團提案」必須連署才簽，但後來發現只是個別立委提案；現在已有連署立委私下表達「後悔連署」，並有意撤簽。

對此，鍾佳濱今受訪表示，過去國民黨團與民眾黨團不斷運用逕付二讀、沒收討論、黑箱表決、過水協商，這樣的伎倆其實就說明了一點，因為他們知道這些提案，禁不起社會去檢視每個立委的立場。

鍾佳濱說，因為只要進入委員會討論，這些有連署的立委，就必須要公開地表達他們是否支持；而這樣的支持或反對，會在選區受到嚴厲檢視，包括到底是否勝任、是否符合民意。公開透明地表達立場、透過討論表達態度，是立法委員在國會問政的基本態度。

鍾佳濱評估，國民黨團成員之所以要撤簽，是認為留名字在上面，會被選區的選民認為支持這樣的法案，恐怕對未來的選舉不是好事。

鍾佳濱也預測，國民黨團想要用逕付二讀的方式，讓全案不需要在委員會討論、不需要在委員會個別表態，在很短的時間內，透過一個表決器一閃即過，讓選民不知道他們對這些重大爭議法案的立場，這就是他們逃避社會監督的做法。

