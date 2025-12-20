傳藍委赴中！綠委拋3質疑：交付新任務？

▲吳思瑤批評，國民黨團昨天才大動作「反獨裁反專制」，今天就急著到中國擁抱獨裁、歌頌專制。（圖／記者陳威叡攝，2025.10.10）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委陳玉珍、林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（20日）提出3個質疑，包括是否為中國交付新任務？為鄭習會鋪路？或是國共合謀重要議案？她批評，國民黨團昨天才大動作「反獨裁反專制」，今天就急著到中國擁抱獨裁、歌頌專制。

對於多名藍委赴中一事，吳思瑤拋出三點質疑，第一，中國交付新任務？她說，昨天立院剛通過延會到一月底，藍白要利用延後搞什麼？以過去國民黨立委赴中後，就在立院大亂特亂，早已不是新聞。

廣告 廣告

「向中國輸誠，為鄭習會鋪路？」吳思瑤指出，「鄭習會」三張門票，都與立院戰場息息相關，為讓鄭習會上路，國民黨立委先去探路？

「重要議案攻防中，國共勾串合謀？」吳思瑤續指，總統賴清德甫提出「國防軍購預算」、行政院會本週剛送出「國安法案」，以及國民黨涉中爭議法案如「國籍法」、「離島建設條例」、「廣衛法中天條款」等，都進入最後關鍵階段，「國民黨立委是去彙報？還是領賞？」

此外，吳思瑤也說，昨夜台北街頭發生隨機傷人事件，國民黨上下不只進行政治攻擊，國民黨立委此時赴中完全不顧社會觀感，而「違憲之母」翁曉玲，昨天被憲法法庭二度打臉，在台灣無地自容，就赴中取暖討拍？國民黨主席鄭麗文今天批賴總統不務正業，把擁抱中國看得比台灣民意更重要的國民黨立委，才是真正的不務正業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠彰化縣長「類初選」4人全贏謝衣鳯？地方人士拋3質疑

北捷砍人案！鄭麗文嗆賴清德別政治鬥爭 綠批：行徑非常可恥

北捷隨機砍人案 卓榮泰喊3點要清查：注意警力平均率