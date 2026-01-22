傳藍新北市長人選月底前協調 劉和然：未獲黨中央約詢

新北市副市長劉和然22日受訪。（張鎧乙攝）

迎戰今年新北市長選舉，民進黨已確定由立委蘇巧慧披掛上陣，國民黨方面人選尚未拍板。對於外界盛傳黨中央將介入協調，新北市副市長劉和然今（22）日受訪時強調，目前並未接獲黨中央任何約詢通知，相關提名作業仍依既定機制，由新北市黨部主導進行。

劉和然指出，與台中市由黨中央直接出面協調不同，新北市長提名規畫係由地方黨部負責，市黨部已排定明確期程，預計在1月底前完成有意參選者的個別徵詢，並以協調會方式進行初步整合，盼能於農曆春節前確認方向，年後再啟動後續作業。

他也透露，目前與市黨部的聯繫窗口，係由前新北市副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達協助對口聯繫。若有黨中央或重要協調訊息，也會先由謝政達掌握全局、代為確認，以避免因行程繁忙錯過重要通知。

