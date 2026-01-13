傳藍新北市長「不初選.走協調」 鄭麗文：人選年前出爐

新北市 / 綜合報導

新北市長選戰國民黨人選遲遲未定，不過已經開始有不少議員選邊站，像是新北市議長蔣根煌強調會幫忙「好朋友」李四川。至於何時人選出爐，傳出已經達成共識「不辦初選、走協調機制」，預計最晚2月14日，就會從目前表態的台北副市長李四川和新北副市長劉和然當中，「協調」出一人參選，今(13)日黨主席鄭麗文受訪也證實，中央和地方黨部溝通順暢，年前就有望完成提名作業。

記者VS.台北市副市長李四川說：「副市長，請問一下會參加新北市人選會議嗎。」被問到選舉議題，台北市副市長李四川擺了擺手沒有回答，因為2026新北市長選戰，相較於民進黨已經定於一尊，國民黨則是遲遲未有定奪，不過如今也傳出最新進度。

國民黨主席鄭麗文說：「中央黨部跟地方黨部，一直都很積極地在關於新北市的部分，進行相關的協調跟溝通，就我所知，到目前為止，都還算是非常地順暢，也非常地順利，因此可望透過內部的協調來產生人選。」國民黨主席鄭麗文證實，年前就有望完成協調和提名作業。

據了解國民黨新北市黨部，2日舉辦首場甄選小組會議，接下來等到雙北市議會休會後，農曆年前最晚2月14日，就會協調出1人送交中常會核定徵召，關鍵時刻藍營地方勢力的支持力道也備受關注。

蔣根煌說：「會啦，好朋友(李四川)當然一定會幫忙，只是就是黨部，因為黨部他們不知道要怎麼協調，所以還是要看黨部怎麼安排。」過去就是李四川宣布參選的重要推手，新北金蘭會成員議長蔣根煌表態全力支持，議員林金結也數度說過，國民黨新北鎖定鎖定在李四川。

另外新北市議員陳偉杰臉書上PO出這張春聯，其中「勢若駿馬奔平川」的「川」字也引發聯想，新北市議員(國)陳偉杰說：「單純就是偉杰剛好今年是馬年，又本身屬馬，那這樣的一個詞句，請大家不要過度地聯想，當然我們還是要趕快產出，我們國民黨新北市的候選人。」藍營新北市長人選出爐時刻進入倒數，李四川和劉和然究竟會由誰出線，外界持續關注。

