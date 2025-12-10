傳藍為爭取「鄭習會」擋1.25兆國防特別條例 賴清德：盼付委審查

賴清德說，對於外來的威脅應該要團結一致對外。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院日前提出規模1.25兆元國防特別條例，但遭到國民黨團、民眾黨團二度在立法院程序委員會封殺。對此，總統賴清德今（10）日表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外。他希望，能進入委員會審查，讓社會能夠清楚了解、共同支持。

賴清德今上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並被問及，在野黨再度杯葛軍事採購特別條例，且傳出可能是國民黨爭取「鄭習會」條件，後續怎麼跟在野黨溝通？

賴清德表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外。他說，大家應該都有感受到，中國不僅是對台灣威脅，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德指出，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，「我們必須要提高我們的國防力量，增加我們的國防預算」。他希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就封殺。

賴清德表示，昨日的程序委員會已經是第二次封殺，希望能進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，並根據民意來審查。他說，絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果沒有善盡責任，在面對中國的威脅的時候，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道。

