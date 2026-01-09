傳藍營先付委特定預算 卓榮泰批：破碎性挑三揀四非正常國會

照片來源：行政院

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對媒體提問「藍委要把TPASS、治水、婚育等預算先付委審查？審預算像自助餐一樣？」時，行政院長卓榮泰今（9）日回應，他昨天已說過，預算能夠順利地審查，多照顧一個人，政府都願意，多做一哩路也願意。

「同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或是一項政策，我們都很遺憾。」卓榮泰強調，難道國防預算752億不重要？外交預算110億不重要？還有治水預算147億（縣市管河川及排水整體改善計畫），當然大家覺得重要；運動部38.8億的預算，也是全國年輕人最希望的。此外，還有對地方的補助637億，及第一、第二預備金加上災損（災害準備金）170億，這些都是跟人民生活、安全息息相關的。

卓榮泰進一步舉例，同時還有生育補助，與對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府預算3兆350億，是一個整體，包括整體施政的計畫、想法跟藍圖。他批評，這樣破碎性的、把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

卓榮泰重申，希望國會能夠理性地、審慎地來面對中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程當中政院團隊都願意做充分、而且必要、而且完整的說明。

有關立法院今日仍然未排審今年度中央政府總預算案，以及行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案一事，行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲，全國受影響的地方政府應提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。



