傳藍營內部憂國共論壇影響選情 王鴻薇：不會有什麼負面影響

國共論壇即將於2月3日在北京舉辦，傳出藍營內部出現雜音，擔心會影響選情，國民黨副主席蕭旭岑30日反問，「國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？」國民黨立委王鴻薇31日表示，論壇是針對治水或防災、觀光方面交流，而且去交流的訪問團也沒有其他政治人物，所以民進黨若把它做政治操作，實在是無限上綱。

王鴻薇說，在兩岸部分目前多進行民間交流，還有民生交流，她相信對於2026的選舉，不會有什麼負面的影響。

藍白聯手《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案順利三讀通過，使救國團擺脫政黨附隨組織之名，賴清德總統批黨產條例復辟，讓轉型正義倒退。國民黨立委王鴻薇31日表示，外界都知道，民進黨執政後想要整肅政敵，刻意追殺國民黨，救國團屬於教育公益團體，並不是政黨政治，不曉得民進黨到現在為止，怎麼好意思繼續造謠。

她說，其實在整個修法的過程裡面，提過很多次，就是救國團從過去到現在，都是屬於教育公益團體，並不是為特定政黨所服務，更何況過去救國團曾經隸屬於政府單位，並不是隸屬於中國國民黨，民進黨執政後想要追殺國民黨，用黨產條例跟轉型正義委員會整肅政敵，凍結救國團應該有的資產，只是因為民進黨認定救國團屬於國民黨。

王鴻薇說，但是這跟事實根本不符合，過去有多少台灣的民眾參加過救國團的活動，有很多是青年還有教育跟團康活動，並不是政黨政治的活動，不曉得民進黨到現在為止，怎麼好意思還繼續造謠，而且昨天所通過的黨產條例只有針對救國團，並不像民進黨所說的，全部相關的黨產條例凍結的資產全部解凍。

