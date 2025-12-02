傳藍營向李有宜招手 江和樹喊話帶玄機

▲李有宜宣布退黨前兩天參與政論節目，與主持人趙少康等人合影。（圖／翻攝李有宜臉書，2025.12.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨發言人李有宜30號無預警宣布退黨，引起黨內風暴，事後傳出是因黨主席黃國昌安排子弟兵周曉芸「空降」經營三重蘆洲搶地盤。今有媒體報導指出，李有宜已和藍營大老接觸，聊明年以新人身份披藍袍。民進黨中央委員江和樹認為，藍白談合作之際，國民黨不太可能人前手牽手、人後下毒手「這樣會被笑啦」！他並喊話李有宜先「用無黨籍參選，當選後我們會用18個人大轎把你扛回來」。

今（2）日有媒體報導，指前民眾黨發言人李有宜退黨後，已和藍營大老們見面，聊明年以新人身份披藍袍戰2026。江和樹驚呼「怎麼可能？」他相信李有宜對民眾黨的感情還很深，也不信國民黨會笨到因小失大，在藍白談合作之際人前手牽手、人後下毒手，「這樣會被笑啦！」「國民黨自己人才這麼多不用，還要扯別人後腿，真的是百年大黨嗎？」

江和樹提醒李有宜，加入國民黨頂多當人家的童養媳，身價將一文不值。若以無黨籍身分參選，一旦當選就是大家的驕傲，到時候「我們會用18人大轎把你扛回來」、「希望2026你來當選我們的市議員，不要去國民黨」。



