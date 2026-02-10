政治中心／綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑，以及國民黨智庫副董事長李鴻源，召開記者會向國人報告國共智庫論壇成果，不過對於藍白頻擋軍購預算，是為了鄭習會鋪路，現在傳出黨內青壯派立委也不滿，甚至出現退黨潮，儘管國民黨極力撇清，也不擔心被抹紅，甚至再撇清三月鄭習會是假消息。

國民黨以國共智庫論壇的名義赴中，到底談了些什麼？率團的國民黨副主席蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源，召開記者會向國人報告論壇成果，不過這一趟回來，藍白持續阻擋1.25兆軍購特別條例，外傳是在為鄭習會鋪路。國民黨副主席蕭旭岑：「這是錯誤的消息，黨中央絕對沒有，為了要鄭習會去延後軍購版本，這絕對是不實，黨中央本來就是希望，要有合理的軍購。」

廣告 廣告





傳藍白擋國防預算換鄭習會？蕭旭岑再撇清：假消息

國民黨副主席蕭旭岑，以及國民黨智庫副董事長李鴻源，召開記者會向國人報告國共智庫論壇成果。（圖／民視新聞）





外界質疑，鄭麗文就是拿著擋軍購的條件，把鄭習會放第一，這似乎也讓黨內青壯派立委出現不滿雜音，傳出3月鄭習會真的成了，恐怕會出現退黨潮。儘管國民黨極力澄清，但仍有諸多巧合，畢竟鄭主席帶領下的國民黨，走的是親中疑美二次西進路線，面對外界將國民黨貼上中共代理人、影子辦事處等標籤，蕭旭岑極力撇清。國民黨副主席蕭旭岑：「一下說鄭主席農曆年前要見習近平，一下農曆年後，現在又寫三月，我跟我同事開玩笑，以後會有四月五月六月的版本，就變成系列錯誤報導。」





傳藍白擋國防預算換鄭習會？蕭旭岑再撇清：假消息

鄭麗文就是拿著擋軍購的條件，把鄭習會放第一，這似乎也讓黨內青壯派立委出現不滿雜音。（圖／民視新聞）





新北市議員（民）卓冠廷：「無論是國共論壇，或是接下來可能會登場的鄭習會，關鍵不在於老共到底講了什麼，而是中國國民黨有沒有照著，老共想要的做法去做，實際上呢這個軍購以及總預算，他們就是不停的在擋，當然青壯派的國民黨的立委，甚至議員參選人當然有很深的焦慮，因為這跟主流民意是完全背道而馳，年底的選舉一定會給他們教訓。」從國共智庫論壇到鄭習會，藍營內部開始出現路線分歧，最後會懸崖勒馬，還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，值得後續關注。

原文出處：傳藍白擋國防預算換鄭習會？蕭旭岑再撇清：假消息

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓台獨？黃智賢怒轟：洗歷史

才挺李貞秀喊保障立委！高金素梅就被搜 韓國瑜稱：檢調勿當政治打手

立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

