傳藍白有意續卡1.25兆國防特別條例 鍾佳濱怒轟：無權暫緩列案

總統賴清德11月26日宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，而行政院版的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今（2）日預計將首次於立法院程序委員會（程委會）進行排案。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱呼籲藍白兩黨，根據立院的相關法規，程委會只有排定審查順序，並不具有「暫緩列案」的權力。





鍾佳濱今早9時在立法院議場前受訪。針對今日中午12時的程序委員會，他表示，針對中午12時的程序委員會，民進黨團有兩項主張，也是行政院版的議案，第一，8年1.25兆的國防特別預算能交付週五（12/5）的院會，再交付委員會審查討論。

他強調，台灣要充實國防、提高的民主防衛能力，政院（院會）上週四（11/27）通過8年1.25兆的強化國防特別預算條例；而針對行政院的提案，立法院程序委員會根據立院的相關法規，它只能排定順序，並不具有「暫緩列案」的權力。

鍾佳濱呼籲藍白，為了強化國防，因此投資國防投資和平，呼籲在野回頭是岸，不要再在程委會，阻擋政院依憲法規定提送給立院審議的案子。

另，鍾佳濱說，政院上上週也通過了院版《財劃法》，很遺憾遭到藍白揚言杯葛、抵制，希望政院的案子，還是要能夠透過程委會順利交付院會來進行三讀審議程序，民主最重要的是要討論，程委會應將案子送到委員會，以委員會中心主義來進行審查，各種的版本與意見透過委員會審查後，再提交院會進行討論與二三讀。

他重申，民進黨團今日首先向國眾兩黨掌握多數的程委會來提出呼籲，請順利能將這兩個政院版的提案交付審查。







