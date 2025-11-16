即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

身兼民眾黨台北市黨部代理主委的秘書長周榆修，近期接受訪問時鬆口，藍白陣營有望在明（2026）年3月前完成縣市長選舉整合。對此，民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧今（16）日再次重申，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。





蘇巧慧今日與現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對明年3月前藍白有望完成縣市長整合一事，蘇巧慧表示，她參選新北市長，是因為對這座城市有感情，希望讓這座城市、這裡的人生活可以更好，她是抱持這樣的心情，拿出10年的成績，證明能用新觀念、同理心來面對大小事務，希望能也願意解決最困難的事情。

她強調，「我用這樣的成績，現在用這樣的心情，爭取明年為全新北市民服務的機會，我面對的始終是新北市400萬市民，希望能夠讓他們認同我的想法、我的態度，也證明我有新的觀念、有效率的態度，能用做實事的方式，帶領這座城市繼續前進」。

蘇巧慧說，至於其他希望尋求機會的人士，「如果有，我也都給予尊重跟祝福，但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。







原文出處：快新聞／傳藍白有望明年3月前整合 蘇巧慧：我的面試官始終是新北市民

更多民視新聞報導

超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄

中國祭「禁日令」政治報復？汪浩嗨喊：送台灣的紅利

暗自較勁？中醫嘉年華同台劉和然 蘇巧慧：友善互動交換市政意見

