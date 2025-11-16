傳藍白有望明年3月前整合？蘇巧慧：我的面試官永遠是新北市民
記者盧素梅／台北報導
2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（16）日受訪時表示，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。
身兼民眾黨台北市黨部代理主委的秘書長周榆修，近期接受訪問時鬆口，藍白陣營有望在明年3月前完成縣市長選舉整合。對此，蘇巧慧上午出席2025年中醫嘉年華受訪時表示，她參選新北市長，是因為對這座城市有感情，希望讓這座城市、這裡的人生活可以更好，她是抱持這樣的心情，拿出10年的成績，證明能用新觀念、同理心來面對大小事務，希望能也願意解決最困難的事情。
蘇巧慧強調，「我用這樣的成績，現在用這樣的心情，爭取明年為全新北市民服務的機會，我面對的始終是新北市400萬市民，希望能夠讓他們認同我的想法、我的態度，也證明我有新的觀念、有效率的態度，能用做實事的方式，帶領這座城市繼續前進」。她說，至於其他希望尋求機會的人士，「如果有，我也都給予尊重跟祝福，但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。
對於藍白合，藍營熱門人選之一、新北市副市長劉和然則回應，台灣在競爭時有很多各自要展現政策，但回到市政，尤其在地方選舉不是只有藍白，藍、白、綠或許政治理念上有一些差異，但回到市政治理大家應該要一起合作。
劉和然並表示，就好像在議會，他在議會、市政府10幾年來，或許在某些理念、問題看法上有些差異，但回到地方建設本身，大家一起合作，才會照顧到我們新北市的所有市民。
更多三立新聞網報導
藍白聯手再修財劃法！侯友宜喊話「政院版要提出」：希望權責相符
眾人敲碗兌現「300份雞排」41歲男逆風嗆：帶槍掃射乞丐！他觸1罪遭送辦
慈母託付國中師陪女兒！竟帶她4度開房激戰「體驗無套」挨告還以死相逼
黃國昌能圓新北市長大夢？吳崑玉：他在等鄭麗文把國民黨搞垮
其他人也在看
林怡婷「恨女的逆襲」拳擊練到哭 爭金馬新演員
（中央社記者王心妤台北16日電）電影「恨女的逆襲」今天舉辦茶敘，金馬獎最佳新演員入圍者林怡婷透露，當時天天吃雞胸加優酪乳增重，更曾練拳擊練到哭；蔡振南飾演拳擊教練，也花了2個月密集上課。中央社 ・ 19 小時前
不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工
不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工EBC東森新聞 ・ 20 小時前
蘇澳淹水善後 今日主攻蘋果村
上個星期，蘇澳發生大水後，宜蘭慈濟志工持續投入救災，今天星期天，慈濟志工服務不打烊。走進受災民眾家裡，慈濟志工出動高壓清洗機，將房屋內外殘留的泥沙與污漬，徹底清洗乾淨。成堆的家具，泡水後已經不堪...大愛電視 ・ 22 小時前
真實事件改編！15年前香港倒塌慘案成劇情 佘詩曼竟加戲搏命拍攝
【緯來新聞網】由佘詩曼在主演的《新聞女王2》中，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，緯來新聞網 ・ 18 小時前
高雄圖書館攜手德國流亡檔案館 開啟文化合作新篇章
高雄市立圖書館於16日與德國國家圖書館流亡檔案館正式簽署合作協議。德國國家圖書館流亡檔案館隸屬於德國國家圖書館，成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻。此次合作象徵台德兩館在典藏、策展、專業人員培力與文化研究等領域開啟新的夥伴關係，也為台德文化交流寫下嶄新篇章。中時新聞網 ・ 19 小時前
首批健康樂活規劃師誕生 助攻一站式照護
台灣人壽布局康養事業版圖，繼成立「健康樂活管家」平臺後，重磅打造首批「健康樂活規劃師」，從8千名保險顧問嚴選百人培訓，保險服務擴大至健康管理及樂齡照護領域，這群規劃師不僅是客戶的風險管理師，更是健康守護的最佳夥伴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
國銀人民幣存款 10月估持平1,200億元「基本盤」
美元指數在聯準會降息後反彈，近期亞幣偏弱盤整，近期人民幣雖持穩，不少人在聯準會開始降息前，將人民幣存款轉為美元存款，使國銀人民幣存款餘額再度下滑，至9月底已連二月走降。中央銀行17日將公布10月最新統計，市場預期近期餘額不排除已到低點，儘管下降仍不會脫離1,200億元（以下均為人民幣）的基本盤。中時財經即時 ・ 23 小時前
楊謹華自爆高中叛逆史！聯考前謊稱唸書 卻直奔西門溜冰場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在HamiVideo全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，而今（16）日將迎來大結...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
大三鶯走路節走讀在地歷史 強化大學的在地鏈結
【記者王懷文／新北報導】台北大學海山學研究中心(十五)日表示，結合新北市政府客家事務局、客家文化園區、三峽區農 […]民眾日報 ・ 18 小時前
住客30多輛車被淹蘇澳煙波扛下來 律師揪細節讚：叫小賀
日前在颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者12日表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。對此，巴毛律師陳宇安今（16）天說，蘇澳煙波真的是「叫小賀」的飯店，明明知道把車留在地下室，如果有車損他們要賠，但還是扛下來了，沒有讓車主開出去然後一路沖出海，真的很有guts 給讚。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
館長遭心腹爆黑料！業界稱他「統戰人選」5特質曝光
娛樂中心／楊佩怡報導網紅館長（陳之漢）14日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，甚至涉嫌性騷擾；而館長則在直播中否認所有指控。對此，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長「5大特質」，直言這類人就是最容易成為「統戰部門眼中的完美人選」。民視 ・ 19 小時前
卓揆不執行財劃法修正案 吳宗憲批：獨裁國家才會這樣做
藍白14日聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰對此表示遺憾，指實務上窒礙難行並將尋求憲政救濟。國民黨立委吳宗憲今日受訪強調，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律，只有獨裁國家才會任何法律想執行就執行、不想執行就不執行。至於是否考慮祭倒閣，他表示，尊重黨團的決定。自由時報 ・ 19 小時前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 19 小時前
花海挨批遭批無特色、人潮不如昔 台中觀旅局：已突破百萬大關
2025新社花海暨台中國際花毯節正展開，民進黨台中市議員曾朝榮痛批今年新社花海、花毯節失去吸引力、內容老舊、創意停滯，導致人潮一年不如一年，甚至出現「接駁車等人」的尷尬景象。他批評市府行政未檢討、活動定位混亂，讓曾經風光的20年品牌逐漸走樣。自由時報 ・ 21 小時前
黃國昌讚搭檔邱佩琳是成功範例 謝國樑：地方聯合治理就是「合一」
民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，民眾黨主席黃國昌致詞時肯定國民黨籍基隆市長謝國樑搭檔民眾黨籍的副市長邱佩琳，是地方政府聯合治理的成功範例。謝國樑表示，他對地方政府聯合治理的心得濃縮為兩個字，就是「合一」。自由時報 ・ 19 小時前
「傳聞李四川團隊已成形、劉和然該加把勁？」侯友宜：選舉是人民作主
距離2026九合一選舉還有一年多，新北市長人選民進黨拍板提名立委蘇巧慧參戰，藍白方面，民眾黨主席黃國昌已經表態，國民黨目前有多個人選被點名，包括有意願的新北市副市長劉和然，台北市副市長李四川等人，而有傳出李四川團隊已經成形，對此，侯友宜回應表示選舉是人民作主、人民決定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園表揚12好人好事代表 王明鉅：以實際行動傳遞善的力量
桃園市副市長王明鉅今（16）日午間前往桃園區，出席「114年桃園市好人好事代表頒獎典禮」。王明鉅表示，好人好事選拔已推動逾30年，藉由表揚善行典範，鼓勵市民在日常生活中以實際行動傳遞善的力量，讓社會更加祥和。今日獲表揚的12位得獎者長期默默付出，不論扶助弱勢、熱心公益或見義勇為，皆是支撐城市的重要力桃園電子報 ・ 20 小時前
新北選戰升溫？ 與劉和然兩度同框互動熱絡 蘇巧慧：不必刻意解讀
面對2026年地方選戰，各黨積極布局中。將參戰新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧，與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川今天上午在板橋殯儀館公祭碰面，三人沒特別互動，隨後劉、蘇在板橋第一運動場中醫嘉年華再次碰面，兩人互動熱絡並強調，為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。自由時報 ・ 22 小時前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 20 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前