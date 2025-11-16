傳藍白有望明年3月前整合？蘇巧慧：我的面試官永遠是新北市民

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委蘇巧慧今(16）日上午出席2025年中醫嘉年華受訪。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今（16）日受訪時表示，她的參選是因為對新北有感情，希望能讓這座城市與人民的生活能夠更好，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

身兼民眾黨台北市黨部代理主委的秘書長周榆修，近期接受訪問時鬆口，藍白陣營有望在明年3月前完成縣市長選舉整合。對此，蘇巧慧上午出席2025年中醫嘉年華受訪時表示，她參選新北市長，是因為對這座城市有感情，希望讓這座城市、這裡的人生活可以更好，她是抱持這樣的心情，拿出10年的成績，證明能用新觀念、同理心來面對大小事務，希望能也願意解決最困難的事情。

蘇巧慧強調，「我用這樣的成績，現在用這樣的心情，爭取明年為全新北市民服務的機會，我面對的始終是新北市400萬市民，希望能夠讓他們認同我的想法、我的態度，也證明我有新的觀念、有效率的態度，能用做實事的方式，帶領這座城市繼續前進」。她說，至於其他希望尋求機會的人士，「如果有，我也都給予尊重跟祝福，但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

對於藍白合，藍營熱門人選之一、新北市副市長劉和然則回應，台灣在競爭時有很多各自要展現政策，但回到市政，尤其在地方選舉不是只有藍白，藍、白、綠或許政治理念上有一些差異，但回到市政治理大家應該要一起合作。

劉和然並表示，就好像在議會，他在議會、市政府10幾年來，或許在某些理念、問題看法上有些差異，但回到地方建設本身，大家一起合作，才會照顧到我們新北市的所有市民。

