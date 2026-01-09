傳藍黨團擬選擇性審總預算 卓揆：「挑三揀四」 絕不是正常國家國會審預算的態度

行政院長卓榮泰今（9）天下午出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」前受訪。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 外傳立法院國民黨團擬提案優先審查115年度總預算中的TPASS、生育補助和治水等預算，行政院長卓榮泰今（9）日對此表示，這樣破碎性的把中央政府總預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家的國會審查預算應該有的態度。「我還是誠懇的希望國會能夠理性的審慎的面對這個中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程當中，我們都願意做充分必要而且完整的說明。

卓榮泰下午出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」前受訪，做了以上回應。

卓榮泰說，預算能夠順利的審查，讓我們多照顧一個人，我們都願意，多做一哩路，我們也願意。同樣的，少照顧一個人，少做一項工程或是一項政策，我們都很遺憾。

卓榮泰反問，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？還有治水預算147億，當然大家覺得重要，運動部38.8億預算，也是全國年輕人最希望的。此外，還有我們對地方的補助627億，第一和第二預備金加上災損170億，這些都是跟人民的生活安全息息相關的，同時，我們還有生育補助，還有對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPAS和治水重要嗎？政府的預算3兆零350億是一個整體施政的計畫、想法跟藍圖。

卓榮泰批評，這樣破碎性的把中央政府總預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家的國會審查預算應該有的態度。「我還是誠懇的希望國會能夠理性的審慎的面對這個中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程當中，我們都願意做充分必要而且完整的說明。

