傳藝世紀初戀‧楊麗花歌仔戲特展

▲「巨星之路」影片，以超過四十張照片貫串起楊麗花從稚童到成為巨星的歷程，以此致敬這一位歌仔戲巨星。（圖：傳藝中心提供）

在花迷朋友的翹首期待下，「世紀初戀·楊麗花」歌仔戲特展在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館正式展出。此次特展是楊麗花首次的大型個人特展，特別重現電視攝影棚的佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境，感受演出盛況；除此之外，更結合先進的AI互動體驗，讓花迷有機會與楊麗花「同臺共演」，實現與「世紀初戀」同臺的夢想。展期至一一五年十月廿五日，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區展示館！另預定於明年一一五年一月中旬舉辦展覽見面會，楊麗花本人將親臨活動現場，歡迎有興趣的民眾留意官方訊息。

「世紀初戀·楊麗花歌仔戲特展」參觀資訊，展覽期間：一一四年十二月廿五日至一一五年十月廿五日，開放時間：每日上午九時-下午六時，週一上午休館，中午十二時開館。參觀地點：國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館。注意事項：為了提供更佳的參觀體驗，此展覽將根據現場人潮情況進行適當的流量管控，感謝您的理解與配合。

此展原訂今年十月開展，為完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，特再調整展陳空間，新增多項楊麗花本人珍貴藏品，延後至十二月正式展出。楊麗花女士於今年獲得行政院文化獎的肯定，並由臺北市登錄為傳統表演藝術「歌仔戲」保存者，作為臺灣歌仔戲的代表性人物，楊麗花的演藝生涯見證了歌仔戲從內臺、廣播、電影、電視，再到大舞臺的發展與突破。這一切不僅是她個人的歷程，也深刻印記在臺灣歌仔戲發展史上。此次展覽由國立傳統藝術中心主辦，並獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及台視無償授權提供相關展覽資源，透過公私部門攜手合作，促成此一別具意義的文化盛事。

從七歲首次登臺演出，到成為電視螢幕上的俊帥小生，再到電影中變換多樣的角色，一路走來，楊麗花早已成為無數人心中的傳奇。此次展覽以四大單元呈現她的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現她如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。

為了展覽，展覽人物楊麗花提供多件珍貴展品，其中包含楊麗花親自設計，富有設計巧思的演出服裝及道具。在展覽中更重現宏偉的電視歌仔戲佈景─乾清宮，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的《薛丁山與樊梨花》演出場景，觀眾可以在此身歷其境，感受演出盛況。