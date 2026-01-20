傳藝中心兒童布袋戲劇本徵選 獲選可與劇團合作巡演

舞台上演出著適合兒童觀賞的布袋戲《小虎的實習歷險記》，這齣戲以民間信仰土地公和虎爺創作出的兒童布袋戲，由警大老師鄭玉姍創作，是傳藝中心首屆兒童布袋戲劇本創作的特優劇本，透過知名布袋戲團將劇本轉為立體化，隆重呈現。

布袋戲劇本創作者鄭玉姍介紹，「善良、勇敢、勇於付出、幫助別人，不但可以造福別人也可以得到自我提升。」

真雲林閣掌中劇團團長李京曄說：「這些孩子都說怎麼有這樣有趣的戲呀？都說如果有機會可以再安排這樣好的戲，要好，要先有好的劇本。」

廣告 廣告

為了推廣傳統戲劇，傳藝中心延續兒童布袋戲劇本創作徵選，一樣受到廣大迴響，鄭玉姍再次有作品獲得佳作。而獲得特優的作品《巨人阿里》，翻新阿美族的傳說，探討親子溝通和反霸凌，也會被打造成一齣充滿想像力的布袋戲。

特優得主／劇團工作者張庭瑜表示，「我希望這個作品可以讓小朋友學習溫柔這件事情，我們必須溫柔地對待他人 ，但也溫柔地去面對生活中的一些困難。」

評審委員代表/劇評人吳岳霖指出，「不會用過度幼稚的語言去做表達，他們還是有他們自己，比較深刻的議題或現代的角度，來做一些發表跟討論。」

傳藝中心強調，獲獎作品要符合布袋戲的表演特性，適合演出；主題還必須引起兒童共鳴，將議題轉化為孩子可理解的內容，讓他們在趣味性中慢慢愛上布袋戲。這次徵選共有6個優秀作品脫穎而出，特優和優選的3個作品，會透過與知名布袋戲劇團的合作，落實於舞台上。