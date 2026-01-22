傳藝中心第二屆兒童布袋戲徵選結果揭曉

國立傳統藝術中心主任陳悅宜（右四）與第二屆兒童布袋戲劇本創作徵選入選者陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅、張庭瑜、李俊寬、黃子建合影。（圖：傳藝中心提供）

國立傳統藝術中心主任陳悅宜日前於第二屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮，親頒本屆六位得獎人入選證書與獎金，包含特優得主張庭瑜、優選得主李俊寬、黃子建，以及佳作得主陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅，期兒童布袋戲新一年度再次啟程，並朝舞台演出的下一個階段邁進！

傳藝中心陳悅宜主任指出，兒童布袋戲劇本應具備可搬演性，符合布袋戲劇種的表演特性；再者，主題能引起兒童共鳴，將資訊與議題轉化為孩子可理解並感受的內容；第三，寓教於樂，讓孩子從觀賞趣味及娛樂性的劇作演出中，自然而然地愛上布袋戲。近年傳藝中心積極推動兒童戲曲各項計畫，目的就是要為孩子打造出完整的戲曲生態系。陳主任以幽默語氣引用楊麗花老師的話「楊麗花會老，歌仔戲不會老」，相信只要劇作家及團隊持續創作兒童布袋戲，帶給新一代的觀眾，布袋戲就永遠不會老，並能成為老少咸宜、淵遠流長的戲曲藝術。

第二屆兒童布袋戲計畫，進一步深化媒合交流機制，演出團隊在徵選階段即與劇作家討論製作構想，為劇本量身打造製作團隊，最終配對結果揭曉：特優作品─張庭瑜《巨人阿里》，翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，探討親子溝通與反霸凌主題，由擅長變化多種戲偶的「五洲勝義閣掌中劇團」製作，將打造充滿想像力的巨人奇幻舞台；優選作品—李俊寬《阮是天頂上光的星》，描繪自閉症兒童學習布袋戲的故事，由擁有傳統布袋戲深厚技藝的「昇平五洲園」，挑戰以雙舞台的互動設計，表現布袋戲角色學戲、看戲的趣味橋段；同為優選作品—黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》深度刻畫宜蘭龜山島傳說及風土歷史，則與「雷音劇坊」合作，嘗試兼具歌仔戲音樂及台語韻味的兒童布袋戲。三部作品預計將於今年八月，於臺灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」舉行售票首演。此外，首屆特優作品《小虎的實習歷險記》（編劇鄭玉姍、真雲林閣掌中劇團製作演出），也將以全新改版面貌再次登台，一起在藝術節中與更多孩童見面。