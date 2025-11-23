2025士林官邸菊展 打造城市花藝盛事

記者李佩玲／臺北報導

「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，透過園藝栽培、花藝設計與多種佈展手法，打造15大主題展區，並攜手多位藝術家、地區宮廟及地方藝文團隊跨界合作，讓每片花海都盛開著文化溫度與動人故事，成為初冬最值得期待的城市花藝盛事。

公園處表示，今年菊展延續跨界精神，邀請多組藝術家共同打造大型裝置，以地景創作結合花卉展演，營造宛若置身畫境般的沉浸式體驗。其中，主題園區的「夢想逐路探尋」展區，有花東地景藝術家撒部．噶照帶來大型新作「風起光湧」，以原木、竹材結合風的律動與光的穿透，打造會發光、發聲的地景藝術，作品更使用臺北風倒木再生創作，與花海如浪交織，呈現逐夢旅程的韌性與希望。

中式庭園「幸福．憩家園」展區則與藝術家小亨利共同創作竹構裝置「流光之巢」，竹材交織成溫暖穹頂，陽光從縫隙灑落，如鳥巢般象徵「夢想的起點」，周邊藤球、斗笠與菊科草花營造恬靜氛圍，讓人沉浸在緩慢舒心的鄉野氣息；「匠心築夢－大立菊及品種展示區」邀請士林在地的半隻羊立體書藝術工作室打造大型裝置「蛻菊」，以寬尾鳳蝶象徵大立菊16個月的細膩栽培歷程，翅膀綻放厚物、麵線菊、一文字菊等多品種大菊。

此外，今年菊展也與士林神農宮合作，在宮廟前打造 「夢想啟航」菊藝微型展區，以傳統文化融合現代花藝，呈現信仰與美學的嶄新樣貌，並活動期間的每週五、六、日上午安排傳統樂舞、現代肢體演出，下午更有餐車市集，讓賞菊旅程一次享受花香、表演與美食，相關資訊可至「花IN臺北」官網查詢。

士林官邸菊展運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，是民眾假日賞花好去處。（資料照、臺北市公園處提供）

士林官邸菊展是臺北市指標性花展。（資料照、臺北市公園處提供）