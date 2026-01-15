傳藝中心舉辦接班計畫 傳承戲曲盼習藝生發光發熱

用擅長的唱腔，在戲台上相互切磋，兩位歌仔戲的習藝生演出的身段、唱功，一點都不含糊，他們是歌仔戲大師廖瓊枝的學生，這次以戲曲《吉人天相》展現所學，向老師致敬。

歌仔戲習藝生吳妍菲表示，「學一些老師他特別的轉腔，然後還有一些情緒，這是我們從老師身上學到比較多的。」

歌仔戲習藝生鄭力榮說，「傳統戲曲，就是雖然不是台灣的主流文化，但是卻是台灣不可缺少的一項重要文化。」

他們參加傳統藝術習藝生的接班計畫，4年來，從大師廖瓊枝身上學到歌仔戲的演唱功夫及精髓。

「你功成名就，心就變了。」

已經高齡92歲，有「台灣第一苦旦」美名的廖瓊枝，對於傳承傳統戲曲，還是很熱忱。

歌仔戲大師廖瓊枝表示，「先從對唱教起，唱的，如果會唱了，會唱了才開始教身段，身段教完才教對手。」

當代傳奇劇場藝術總監吳興國指出，「他的認真，直到這最近這2、3年，我才看到他像一個『角』了。」

包括致力將傳統京劇和現代表演藝術結合的大師吳興國、北管音樂保存者邱火榮等人，都將精通的戲曲，毫不保留的傳授給學生。學生依照傳統向老師奉茶，老師也頒贈小生折扇這些傳承配件，由文化部長李遠授予結業證書，期許學生們未來在傳統藝術領域，發光發熱，讓這些珍寶可以遠遠流長。