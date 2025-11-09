傳藝中心辦「2025鬥陣趣」 臺味陣頭 嘉義展魅力

國立傳統藝術中心主辦「二○二五年鬥陣趣」活動，受邀參加的十團家將、百餘位將爺齊聚，並與傳藝中心陳悅宜主任 、梁副主任、賴銘仁主任秘書留下珍貴合影。（圖：傳藝中心提供）

國立傳統藝術中心於八、九兩日周休假期，在嘉義文創園區盛大舉辦「二○二五年鬥陣趣．眾將來尬陣」民俗陣頭文化活動，於昨（九）日圓滿落幕。今年邀請二十組來自臺灣各地多元類型的將團、逾二百位將爺齊聚參演盛況空前。兩天的活動結合陣頭匯演、市集、鬥陣卡牌機、大型臉譜藝術及將爺收驚祈福等豐富內容，帶給民眾一場熱烈難忘的「鬥陣趣」尬陣體驗，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、張啟楷及地方民代多人亦蒞臨盛會。

傳藝中心主任陳悅宜表示，傳藝中心自二○二一年起辦理「鬥陣趣」活動，至今已第五屆，以往都在臺北舉辦，今年特別結合臺灣廟會文化中獨特的「將爺」主題來到「家將窟」嘉義尬陣，更彰顯陣頭的在地特質，陣頭不只是民俗、更是藝術文化，是臺灣最獨特、最鮮明的文化名片，未來我們將以這最具生命力的名片直接跟世界對話！本次參演的二十組團隊是近年臺灣將團活動的空前大卡司，超過二百位將爺，團隊類型包括八家將、官將首、什家將、八將、家將神將，以及難得一見的五營將、五毒大神、十二家司等，尤其「東港共明堂欽點五毒大神」是由七至十三歲的小朋友演出，代表藝陣文化代代相傳。她也特別感謝嘉義市政府、綏靖侯嘉邑城隍廟以及九華山地藏庵的鼎力支持，讓活動移師嘉義辦理，藉此讓更多民眾瞭解臺灣陣頭文化的魅力。

「二○二五年鬥陣趣」除了精彩的演出外，本次活動特別規劃全臺首創「鬥陣卡牌機」，不僅可蒐集參演團隊專屬卡牌還可領取小禮物；市集則有吃喝玩樂的豐富活動，「揪將玩！文化體驗」更有AR臉譜、羽扇手作、手工艾草香皂與家將臉譜彩繪；大型臉譜藝術「絲韻護煞」細緻勾勒出謝將軍經典的白底蝙蝠面臉譜，展現將爺鎮煞護祐的威儀；今日壓軸登場的「收驚祈福儀式」則由百位將爺為民眾驅穢賜福，並發送限量將館平安符，為活動畫下順利圓滿的句點。