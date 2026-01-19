傳藝中心「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展 開展首週破萬人 楊麗花展覽見面會登場
▲「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年十二月廿五日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，首週即破萬人參觀，楊麗花巨星魅力可見一斑。傳藝中心特別辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。文化部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、宜蘭縣代理縣長林茂盛出席與會。（傳藝中心提供）
「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年十二月廿五日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來，首週即破萬人參觀，楊麗花巨星魅力可見一斑。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心特別於今（十九）日下午辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。展期至十月廿五日止，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區。
展覽見面會現場匯聚各界貴賓，文化部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇、財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、臺灣電視公司總經理周法勛、麗生百合國際娛樂股份有限公司副董事長陳亞蘭、全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡等出席與會。
「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展由國立傳統藝術中心主辦，並獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及臺視無償授權提供相關展覽資源，透過跨單位攜手合作，促成此一別具意義的文化盛事。此展是楊麗花首次的大型個人特展，展覽中完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，更特別重現電視攝影棚的佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境，感受演出盛況。除此之外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同臺共演」，實現與「世紀初戀」同臺的夢想。透過此次展覽，觀眾不僅能回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技，成就跨世代的共同記憶。
文化部長李遠表示，如果問他有哪三樣東西代表臺灣，他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」，能在宜蘭傳藝園區將三者連結在一起，是各個單位及許多人的幫忙才能完成。「
世紀初戀・楊麗花」不僅是一場展覽，還包含紀錄片、《如有神在：楊麗花與她的時代》專書出版等，也包括楊麗花於去年一一四年獲得行政院文化獎。每一場活動都出席參加的李遠說，「我與楊麗花的關係很不一樣」，從他在臺視擔任節目部經理時，公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能輕易打開的房間，他就深刻感受到楊麗花對全臺灣的影響力，直至今天的展覽，「楊麗花一直在創造奇蹟」。
李遠說，雖然臺灣歌仔戲中心設在歌仔戲劇團最多的高雄，但是也期盼從這場展覽開始，在楊麗花的加持下，宜蘭這個楊麗花的家鄉也能有類似歌仔戲中心的誕生。
策展人林茂賢表示，在臺灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變臺灣最大的一件事，就是家家戶戶吃飯從餐桌搬到客廳，「吃飯配電視」。楊麗花一家可說是歌仔戲的一門忠烈，她歷經各種表演平台，包含廣播歌仔戲，也拍過電影、出過唱片，而真正讓她能「呼風喚雨」的就是電視歌仔戲，透過電視，讓歌仔戲成為普遍的庶民藝術，許多人都說「我是看楊麗花歌仔戲長大的」。此外，她還創造出許多因應電視演出的新曲調，即所謂的「電視調」，楊麗花對臺灣歌仔戲史的影響力及歌仔戲的推廣與傳承貢獻許多，希望大家藉由展覽，不只是認識楊麗花，也認識臺灣的歌仔戲。
楊麗花上臺時直呼「真的好緊張」，她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供三套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家。宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。
楊麗花說，「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了三代人」，她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。楊麗花也感性地對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除了因為很多人的初戀是楊麗花」，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親」；而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷」，現場花迷報以熱烈的歡呼及掌聲。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，他也是從小端著碗邊看楊麗花歌仔戲的粉絲，「飯捧在電視機前面，越吃越香」，出生在臺灣的楊麗花是宜蘭最引以為傲的歌仔戲國寶，「感謝楊麗花帶給臺灣這麼多的回憶」。林茂盛指出，宜蘭縣的歌仔戲起源於宜蘭員山，從大家閒暇時在大樹下唱歌仔戲中，逐漸唱出此文化；宜蘭縣政府也從八十一年創立蘭陽戲劇團開始保存歌仔戲文化，到一O九年員山同樂國小成立創意歌仔戲劇團，讓小朋友從小開始接觸傳統戲曲、唱腔，了解傳統的文化。
立委陳俊宇說，歌仔戲的發源地就在他的故鄉員山，所以他自然從小也成為那個準時六點半守在電視前等著看歌仔戲的粉絲，他更現場帶著大家，唱了一段耳熟能詳的「楊麗花歌
仔戲」片頭曲。陳俊宇表示，楊麗花帶著歌仔戲團從內臺戲、電視到走進國家級劇院，為臺灣人保存並成為最能代表臺灣的傳統藝術，期盼作為宜蘭唯一推廣歌仔戲團的蘭陽戲劇團，也有機會在楊麗花的指導下，在發展過程中更加發揚歌仔戲精神。
傳藝中心表示，楊麗花曾是臺灣兩代女性的初戀情人，從一九六0年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷，直到一九九0年代電視歌仔戲雖逐步沒落，但楊麗花依然是家喻戶曉的天王巨星。放眼臺灣，能影響當代長達三十年的明星大概只有楊麗花一人，楊麗花的名字幾乎與歌仔戲畫上等號。展覽架構以四大單元呈現楊麗花的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。
