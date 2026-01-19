傳藝中心「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展 開展首週破萬人 楊麗花展覽見面會登場

【記者蔡富丞/綜合報導】「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年12月25日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來，首週即破萬人參觀，楊麗花巨星魅力可見一斑。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心特別於昨（19）日辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。展期至10月25日止，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區。

傳藝中心「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展 開展首週破萬人 楊麗花展覽見面會登場

今日展覽見面會現場匯聚各界貴賓，文化部長李遠、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、宜蘭縣代理縣長林茂盛及文化局長黃伴書、立法委員陳俊宇、財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢、公共電視文化事業基金會董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、臺灣電視公司總經理周法勛、麗生百合國際娛樂股份有限公司副董事長陳亞蘭、全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡等出席與會。

廣告 廣告

傳藝中心「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展 開展首週破萬人 楊麗花展覽見面會登場

文化部長李遠表示，如果問他有哪3樣東西代表臺灣，他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」，今天能在宜蘭傳藝園區將3者連結在一起，是各個單位及許多人的幫忙才能完成。「世紀初戀・楊麗花」不僅是一場展覽，還包含紀錄片、《如有神在：楊麗花與她的時代》專書出版等，也包括楊麗花於去（114）年獲得行政院文化獎。每一場活動都出席參加的李遠說，「我與楊麗花的關係很不一樣」，從他在臺視擔任節目部經理時，公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能輕易打開的房間，他就深刻感受到楊麗花對全臺灣的影響力，直至今天的展覽，「楊麗花一直在創造奇蹟」。李遠說，雖然臺灣歌仔戲中心設在歌仔戲劇團最多的高雄，但是也期盼從這場展覽開始，在楊麗花的加持下，宜蘭這個楊麗花的家鄉也能有類似歌仔戲中心的誕生。

策展人林茂賢表示，在臺灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變臺灣最大的一件事，就是家家戶戶吃飯從餐桌搬到客廳，「吃飯配電視」。楊麗花一家可說是歌仔戲的一門忠烈，她歷經各種表演平台，包含廣播歌仔戲，也拍過電影、出過唱片，而真正讓她能「呼風喚雨」的就是電視歌仔戲，透過電視，讓歌仔戲成為普遍的庶民藝術，許多人都說「我是看楊麗花歌仔戲長大的」。此外，她還創造出許多因應電視演出的新曲調，即所謂的「電視調」，楊麗花對臺灣歌仔戲史的影響力及歌仔戲的推廣與傳承貢獻許多，希望大家藉由展覽，不只是認識楊麗花，也認識臺灣的歌仔戲。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，他也是從小端著碗邊看楊麗花歌仔戲的粉絲，「飯捧在電視機前面，越吃越香」，出生在臺灣的楊麗花是宜蘭最引以為傲的歌仔戲國寶，「感謝楊麗花帶給臺灣這麼多的回憶」。林茂盛指出，宜蘭縣的歌仔戲起源於宜蘭員山，從大家閒暇時在大樹下唱歌仔戲中，逐漸唱出此文化；宜蘭縣政府也從81年創立蘭陽戲劇團開始保存歌仔戲文化，到109年員山同樂國小成立創意歌仔戲劇團，讓小朋友從小開始接觸傳統戲曲、唱腔，了解傳統的文化。

立法委員陳俊宇說，歌仔戲的發源地就在他的故鄉員山，所以他自然從小也成為那個準時6點半守在電視前等著看歌仔戲的粉絲，他更現場帶著大家，唱了一段耳熟能詳的「楊麗花歌仔戲」片頭曲。陳俊宇表示，楊麗花帶著歌仔戲團從內臺戲、電視到走進國家級劇院，為臺灣人保存並成為最能代表臺灣的傳統藝術，期盼作為宜蘭唯一推廣歌仔戲團的蘭陽戲劇團，也有機會在楊麗花的指導下，在發展過程中更加發揚歌仔戲精神。

傳藝中心表示，楊麗花曾是臺灣兩代女性的初戀情人，從1960年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷，直到1990年代電視歌仔戲雖逐步沒落，但楊麗花依然是家喻戶曉的天王巨星。放眼臺灣，能影響當代長達30年的明星大概只有楊麗花1人，楊麗花的名字幾乎與歌仔戲畫上等號。展覽架構以4大單元呈現楊麗花的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。

楊麗花上臺時直呼「真的好緊張」，她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家。宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

楊麗花說，「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了3代人」，她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。楊麗花也感性地對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除了因為很多人的初戀是楊麗花」，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親」；而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷」，現場花迷報以熱烈的歡呼及掌聲。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展由國立傳統藝術中心主辦，並獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及臺視無償授權提供相關展覽資源，透過跨單位攜手合作，促成此一別具意義的文化盛事。此展是楊麗花首次的大型個人特展，展覽中完整呈現楊麗花的藝術成就與文化能量，更特別重現電視攝影棚的佈景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境，感受演出盛況。除此之外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓戲迷有機會與楊麗花「同臺共演」，實現與「世紀初戀」同臺的夢想。透過此次展覽，觀眾不僅能回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代，更能見證一代小生楊麗花如何以唱作俱佳的演技，成就跨世代的共同記憶。

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展

時間：即日起至10月25日，09:00-18:00（週一上午休館，12:00開館）

地點：國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館（宜蘭縣五結鄉五濱路2段201號）