傳藝中心「駐團演訓計畫」 戲曲新生代活力聯演

「駐團演訓計畫-育成聯合展演」匯集青春無敵的傳統藝術接班人，十一月十四至卅日齊聚臺灣戲曲中心，將昨日的汗水，淬煉成舞台上的光芒四射；由國立傳統藝術中心主辦的「傳統藝術接班人-駐團演訓計畫」，長期扶持民間劇團培植接班人，讓心懷梨園夢的年輕人長期隨團進行演出與實務工作，至今已邁入第七屆，本屆匯集九團三十名前後場「習藝生」，囊括布袋戲、京劇、客家戲、歌仔戲、說唱曲藝等劇種，邀請觀眾一同展開這場將自己淬煉成光的奇幻冒險。(見圖)

傳藝中心今(十二)日說明，傳統藝術接班人以熱血與夢想點亮舞台，「育成聯合展演」為觀眾帶來最精采的戲曲大冒險，一同見證青春的閃耀！現正熱賣中，購票請至OPENTIX售票系統。

傳藝中心陳悅宜主任表示，「駐團演訓計畫」作為習藝生堅強的後盾，全方位的培訓規劃使習藝生具備「帶著走的軟實力」，並透過進階計畫「青年團員入團輔導計畫」及宜蘭傳藝園區的駐園演出，讓政策環環相扣，有力促進產業生態活絡發展，也藉由「育成聯合展演」讓大眾看見新一代傳統藝術接班人在舞台上擔任主角的閃耀模樣。

習藝生入團向名師習藝，傳承劇團的招牌經典劇目。民權歌劇團演出歌仔戲經典愛情戲《石平貴與王寶釧》，整編自王束花藝師口述版本，精選最經典的〈彩樓配〉、〈入窯〉、〈別窯〉，人生酸甜悲苦盡在此戲；一心戲劇團由執行長孫富叡量身訂做，學長姐聯手傍戲，看習藝生青春演繹《包公會國母》與《華山情緣》，讓戲迷一次集齊一心招牌看家戲；台北曲藝團推出經典段子大集錦，說學逗唱樣樣來，展現曲藝新人滿滿的清新活力。

青春新星展現俐落身段，大打出手。唐美雲歌仔戲團-青年團集結小唐果，帶來多齣經典選段，以《白蛇傳》中的〈西湖借傘〉、〈端陽現形〉、〈盜仙草〉展現一文一武雙白蛇，《神亭嶺》看雙女武生帥氣對打；當代傳奇劇場以〈賺歷城〉、〈武松打店〉、〈一箭仇〉，看一眾青年小將翻打騰飛、英姿勁裝颯爽。

劇團行當齊出，陣仗一字擺開。榮興客家採茶劇團《仙旅奇緣》神仙奇幻×浪漫愛情×法庭公案，客家本色演繹類型混搭大戲；薪傳歌仔戲劇團《吉人天相》，幽默演繹錯有錯著的黑色宮廷喜劇。

陳錫煌傳統掌中劇團《復楚宮》為國寶藝師陳錫煌舊本重編，再現經典古冊戲，述說一段孫叔敖窮小子華麗變身的傳奇；臺北木偶劇團成為首個大膽挑戰經典同名亂彈戲《宿廟》的偶戲團，文武場樂師聯合再現亂彈風味，前場戲偶翻飛，後場北管音樂急管繁絃，聲聲動人。