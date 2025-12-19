傳藝台灣音樂館獲贈珍貴文物 再拓台灣音樂史版圖

傳藝中心台灣音樂館今天(19日)舉辦「傳韻台灣、共譜世代114年度(2025)台灣音樂文物捐贈記者會暨音樂會」。台灣音樂館收到來自6位台灣知名作曲家、音樂人、民族音樂家、影音記錄者的珍貴史料，使得台灣音樂史資料脈絡更完整、面向更開闊。

文化部表示，文化部推動典藏的核心是保存文化記憶、延續情感與歷史，音樂文物更是台灣文化的重要基因，每次捐贈都是將個人珍藏轉化為全民共享的文化資產。

文化部次長李靜慧表示，雖然捐贈每年都有，但今年的資料非常多元，每份入藏都是未來重新理解台灣音樂的重要入口。她說：『(原音)今年我們迎來的是包括作曲家的創作還有學者的田野，還有我們歌手的舞台，都能夠同時進入一個公共典藏的一年。這不是典藏文物的增加而已，而是能夠拚出台灣音樂史中難得一次很完整的橫切面。』

這次收藏的有作曲家陳泗治的手稿影本、筆記和出版品；作曲家沈錦堂除了文物外還把作品著作財產權也捐出；民族音樂學家呂炳川長年田野調查的大量錄音影像資料；影音紀錄者吳燦興所拍攝的傳統音樂、戲曲演出影帶；通俗音樂領域的劉福助和林沖也捐贈各種照片、印刷品、表演服等。

已經80多歲的劉福助親自到場，他表示很多東西多留幾代之後大概就不被重視，不如捐給國家。他說：『(原音)今天很高興把我資料留在音樂館，可以大家做參考。人家說一代親二代表三代散了了，我的資料要是擺在家裡，我的兒孫還可以保留，我的曾孫就會當成垃圾丟掉了。所以我覺得擺在國家的重要單位，才是最要緊的，才會永遠留傳。』

記者會後還有沙龍音樂會，以捐贈者作品為核心設計節目，讓文物不只靜置於庫房，也能再次化為現場流動的聲音，向捐贈者及來賓致敬。傳藝中心希望這些典藏品能成為未來研究、創作與展演再出發的道路以及推動台灣文化向前的力量。