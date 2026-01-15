傳藝接班人授證暨謝師典禮 持續傳承臺灣傳統藝術

記者劉昕翊／臺北報導

國立傳統藝術中心今（15）日在臺灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人－駐團演訓計畫」第4屆結業習藝生授證暨謝師典禮，由文化部長李遠親自授予結業證書。李遠表示，希望今天結業的年輕習藝生，未來能替臺灣將傳統藝術持續傳承，並且帶著臺灣的文化走遍全世界。

「駐團演訓計畫」自108年推動至今，協助包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇、說唱曲藝等5個劇種，在嚴格的篩選與扎實的培訓下，計149名青年戲曲人才參與計畫，培育46名結業習藝生。此屆典禮包含重要傳統表演藝術「北管音樂」保存者邱火榮、重要傳統表演藝術「歌仔戲」保存者廖瓊枝與王金櫻、唐美雲歌仔戲團長唐美雲等人出席；結業的習藝生均來自文化部扶植的4個優秀劇團，期望在制度化的支持與劇團精心培養下，這群未來的戲曲接班人會持續在舞臺上發光發熱，使傳統藝術穩健成長、永續流傳。

6名習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等劇種，前場演員與後場樂師兼備，今日齊聚一堂，其中，當代傳奇劇場武生李軒綸以經典武戲《蜈蚣嶺》，展現俐落帥氣的武功；薪傳歌仔戲劇團的小生吳妍菲與培養不易的粗角鄭力榮以《吉人天相》互飆演技；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁持續挑戰高難度的武生角色，如今以《沉香救母》濃縮多年的努力；臺北木偶劇團的林宸弘與劉士聞共奏布袋戲後場音樂組曲，展現多年積累、愈發靈活應用的音樂功底。

