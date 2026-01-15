傳藝迎新齊天大聖 馬年閃亮錢母陪你走春祈好運

傳藝中心推出馬年招財錢母擲茭一次聖筊就可拿。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

春節將至，宜蘭傳藝園區推出「馬上出發 NOW 傳藝」新春主題活動，結合戲曲演出、祈福體驗、匠人工藝與走春市集，打造最具年味的文化旅程。園區今年以「參與式走春」為核心，讓民眾在行走間感受節慶魅力，體驗文化深度。

年度大戲「 齊天大聖嬉遊記」 自元月二十一日震撼首演，延伸自去年廣受好評的「齊天大聖鬧龍宮」 ，並全面升級。劇中以經典神話為底蘊，結合現代寓意與互動場景，引領觀眾踏上一場充滿勇氣、合作與成長的冒險，此外還有布袋戲土地公與虎爺，以輕鬆幽默方式呈現民間信仰的守護力量。

春節期間多項祈福活動登場，其中「飛馬呈祥—跋杯祈福」備受矚目，限量馬年錢母每天發放，民眾只要參與擲筊，每人一次機會，擲出聖筊即可獲得馬年錢母，象徵保平安、旺財運一整年。另外還有「世紀初戀?楊麗花歌仔戲特展，展期至十月二十五日，透過珍貴戲服、道具與影音資料重現歌仔戲風華

大年初一、初二，宜蘭縣民憑證可免費入園，此外還有剪紙、紅包與銀柳新春手作，讓親子帶走專屬祝福，農曆春假「馬上好市集」將登場。此外，園區還推出點亮文昌智慧功名燈、祈求文昌琉璃筆等祈福儀式。

農曆新年，跟著齊天大聖「馬上出發」，在宜蘭傳藝園區走春祈福、迎接好運新年。