傳藝金曲獎得獎作品《鳳凰變》全臺巡演 重現鄭氏王朝壯麗篇章

國立傳統藝術中心將於十二月十三日至廿八日推出「一一四年藝文場館科藝創新計畫」《鳳凰變》歌仔戲，於臺北與嘉義兩地展開全臺巡演。《鳳凰變》於「二○二三年臺灣戲曲藝術節」首演即廣獲好評，並榮獲第卅五屆傳藝金曲獎「最佳年度作品獎」。本作品以明鄭時期為歷史背景，由劇作家王友輝以女性視角重新詮釋歷史，以細膩筆觸刻畫家國命運與情感糾葛，並邀請屢獲國際肯定的影像設計師王奕盛操刀，以科技藝術為戲曲舞台開拓全新視覺層次。此次再度回歸舞台，以全新升級版本重新出發，勢將再掀年末藝文話題高潮。

傳藝中心副主任王逸群表示，《鳳凰變》是歷時二十年的精心創作，每一幕皆為編導王友輝的深思布局。「在『一一四年藝文場館科藝創新計畫』的支持下，我們看見一個轉變與轉型的《鳳凰變》。」他提到，近年文化部積極鼓勵科技融入藝術現場，「科技已不只是工具，而是生活的一部分。」歌仔戲來自民間活力與文化根基，每位演員的努力與投入讓這片文化之林更加繁盛，「科技的加入，讓這座森林綻放出更美麗的花。」

編導王友輝分享，這次升級版本在劇情與視覺呈現上皆有全新突破，「劇中鄭家第二代女性昭娘被殺的片段，二○二三年首演時以意象手法呈現，這次則透過科技與投影虛實交錯，創造生死之間的情感界面，讓觀眾更能體會角色的心痛。」他進一步指出，團隊希望劇場感不僅停留在舞台上，「我們加入4D View技術，讓觀眾走進鄭克𡒉與陳氏的剎那，親身感受愛與決絕的情感，這是我們最想帶給觀眾的全新體驗。」此外，他也特別介紹本次新增的「鄭家四少」—張閔鈞、吳承恩、蔡宇倫、許博淵四位當代小生，將為劇作注入嶄新活力。他說：「為了他們的參與，我特別改寫了兩段戲，將原本的念白改為唱腔，讓四位青年演員能有更充分的展現空間。」更多節目資訊與購票詳情，請見傳藝高雄園區官方網站：（https://khp.ncfta.gov.tw/home/zh-tw）。